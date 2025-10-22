Live TV

Controale pentru calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, desfășurate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu

Data publicării:
Poluare
Foto Garda de Mediu/Facebook

Garda Naţională de Mediu a demarat, odată cu apropierea sezonului rece, controale şi inspecţii amănunţite în Bucureşti şi Ilfov, vizând activităţile cu impact asupra calităţii aerului, a anunţat miercuri GNM.

„Vor fi verificate CET-urile din Bucureşti, primăriile, agenţii economici şi şantierele de construcţii. Practic, fiecare activitate cu impact asupra calităţii aerului din zona Capitalei va fi controlată în perioada următoare”, a anunţat GNM, într-o postare pe Facebook.

Experţii Gărzii Naţionale de Mediu avertizează că traficul sau încălzirea rezidenţială reprezintă principalele surse de poluare în Bucureşti, dar nu sunt singurele. Şantierele de construcţii din Capitală, reprezintă o altă sursă serioasă de îngrijorare.

„Avem un set de date foarte clar în urma controalelor pe care le facem. Foarte multe dintre şantierele de construcţii, dar şi marile instalaţii industriale din Bucureşti/Ilfov trebuie să respecte cel puţin normele elementare de mediu. Trebuie instalate plase de siguranţă şi izolare anti-praf, trebuie spălat situl de construcţie, căile de acces şi roţile utilajelor. Trebuie depozitate corect materialele de construcţie. Nu putem tolera normalizarea poluării în Bucureşti”, a declarat comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, în postarea menţionată.

GNM identifică riscul major al menţinerii unor concentraţii ridicate ale poluanţilor din Bucureşti, care depăşesc de două sau chiar de trei ori valorile maxime admise.

Totodată, experţii GNM în calitatea aerului atrag atenţia asupra absenţei unei abordări integrate de combatere a poluării atmosferice în Bucureşti, prin neadoptarea şi aplicarea Planului Integrat de Calitate a Aerului.

„La finalul acţiunii tematice de control vom reveni cu un raport public şi cu date utile pentru autorităţi. Din nefericire, este dificil de crezut că vom înregistra valori îmbunătăţite ale calităţii aerului fără adoptarea şi aplicarea unui plan integrat la nivelul Bucureşti/Ilfov. Traficul rămâne principala cauză şi problemă”, a adăugat Corlan, în postarea de pe reţeaua de socializare.

Acţiunea de control începe în data de 22 octombrie 2025. GNM va folosi, inclusiv în Bucureşti şi Ilfov, tehnica achiziţionată prin PNRR, pentru depistarea activităţilor ilegale. La acţiuni vor participa un număr de aproximativ 30 de comisari din Bucureşti şi Ilfov.

Acţiunea din 2025 marchează al treilea an consecutiv în care Garda Naţională de Mediu derulează un control tematic pe calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, la începutul sezonului rece.

Potrivit sursei citate, datele rezultate în urma controlului vor furniza o imagine în dinamică, utilă pentru identificarea principalelor vulnerabilităţi, dar şi pentru elaborarea de soluţii la nivel de politici publice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Explozie în Rahova.
3
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
4
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Scandalul pensiilor speciale: Grindeanu spune că știe, pe surse, că...
Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după...
Ultimele știri
Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear sub supravegherea lui Putin: „Toate obiectivele au fost îndeplinite în totalitate”
Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași
Dezarmarea Hamas este o „sarcină dificilă”, a recunoscut vicepreședintele american JD Vance, după discuțiile cu Benjamin Netanyahu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - CONFERINTA - 24 MAI 2024
Gabriela Firea sau Daniel Băluţă. Grindeanu: PSD face măsurători, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse la Primăria Capitalei
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea este dezafectarea. Imobilul prezintă un risc foarte mare”
oameni in supermarket
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul distrus de explozie, ca să îl apere. Cum a fost salvat animalul
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Victoria Beckham când a fost întrebată direct despre aventura lui David cu Rebecca Loss...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Paula Seling, la trei ani de la divorțul de bărbatul pe care l-a iubit 17 ani: "Schimbările nu sunt foarte...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său