Controale pentru calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, desfășurate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu

Garda Naţională de Mediu a demarat, odată cu apropierea sezonului rece, controale şi inspecţii amănunţite în Bucureşti şi Ilfov, vizând activităţile cu impact asupra calităţii aerului, a anunţat miercuri GNM.

„Vor fi verificate CET-urile din Bucureşti, primăriile, agenţii economici şi şantierele de construcţii. Practic, fiecare activitate cu impact asupra calităţii aerului din zona Capitalei va fi controlată în perioada următoare”, a anunţat GNM, într-o postare pe Facebook.

Experţii Gărzii Naţionale de Mediu avertizează că traficul sau încălzirea rezidenţială reprezintă principalele surse de poluare în Bucureşti, dar nu sunt singurele. Şantierele de construcţii din Capitală, reprezintă o altă sursă serioasă de îngrijorare.

„Avem un set de date foarte clar în urma controalelor pe care le facem. Foarte multe dintre şantierele de construcţii, dar şi marile instalaţii industriale din Bucureşti/Ilfov trebuie să respecte cel puţin normele elementare de mediu. Trebuie instalate plase de siguranţă şi izolare anti-praf, trebuie spălat situl de construcţie, căile de acces şi roţile utilajelor. Trebuie depozitate corect materialele de construcţie. Nu putem tolera normalizarea poluării în Bucureşti”, a declarat comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, în postarea menţionată.

GNM identifică riscul major al menţinerii unor concentraţii ridicate ale poluanţilor din Bucureşti, care depăşesc de două sau chiar de trei ori valorile maxime admise.

Totodată, experţii GNM în calitatea aerului atrag atenţia asupra absenţei unei abordări integrate de combatere a poluării atmosferice în Bucureşti, prin neadoptarea şi aplicarea Planului Integrat de Calitate a Aerului.

„La finalul acţiunii tematice de control vom reveni cu un raport public şi cu date utile pentru autorităţi. Din nefericire, este dificil de crezut că vom înregistra valori îmbunătăţite ale calităţii aerului fără adoptarea şi aplicarea unui plan integrat la nivelul Bucureşti/Ilfov. Traficul rămâne principala cauză şi problemă”, a adăugat Corlan, în postarea de pe reţeaua de socializare.

Acţiunea de control începe în data de 22 octombrie 2025. GNM va folosi, inclusiv în Bucureşti şi Ilfov, tehnica achiziţionată prin PNRR, pentru depistarea activităţilor ilegale. La acţiuni vor participa un număr de aproximativ 30 de comisari din Bucureşti şi Ilfov.

Acţiunea din 2025 marchează al treilea an consecutiv în care Garda Naţională de Mediu derulează un control tematic pe calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, la începutul sezonului rece.

Potrivit sursei citate, datele rezultate în urma controlului vor furniza o imagine în dinamică, utilă pentru identificarea principalelor vulnerabilităţi, dar şi pentru elaborarea de soluţii la nivel de politici publice.

Editor : Sebastian Eduard