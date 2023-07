Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află, zilele acestea, la Băile Tuşnad, unde participă la Școala de Vară. Înainte să ajungă în Harghita, Viktor Orban a trecut și pe la București. Miercuri a luat masa de prânz la Guvern cu Marcel Ciolacu, prilej cu care cei doi premieri au discutat, potrivit informațiilor Digi24, despre un viitor TGV, pe ruta București-Budapesta. Sâmbătă, premierul Ungariei va susține tradiționalul discurs din cadrul evenimentului anual de la Băile Tușnad, în fața a 1.000 de invitați.

Robert Kiss, jurnalist Digi24.ro: „Ne uităm cu atenție la acest discurs pe care urmează să-l susțină sâmbătă dimineață, la ora 10.30, de la Băile Tușnad Viktor Orban. Este un discurs care, în ultimii ani, a atras atenția nu doar pe plan intern, pentru că uneori vedem cum discursul unor lideri maghiari are și tente revizioniste. Știm foarte bine și anul trecut cum a arătat discursul lui, ce mesaje a transmis și indignarea cu care a fost privit acest discurs, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, pentru că discursul lui a avut tente rasiste, anti-occidentale. În acest an tema dezbaterilor care au loc la Băile Tușnad și, cu siguranțăm și subiectul pe care îl va aborda Viktor Orban va avea legătură cu războiul din Ucraina, fiindcă tema principală a dezbaterii este cea referitoare la o pace în Ucraina. Tema se numește chiar „Vremea păcii”. Am văzut în ultima perioadă poziționarea lui Orban în legătură cu războiul din Ucraina. Spune că NATO, țările occidentale nu ar mai trebui să furnizeze armament pentru ucraineni și să încerce să negocieze o pace.

„Viktor Orban încearcă să atragă de partea sa liderii politici de la București”

A avut acea și acea întâlnire cu omologul său de la București, Marcel Ciolacu, miercuri. Au discutat în prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, dar și în prezența liderului UDMR Kelemen Hunor. Au vorbit despre proiecte comune între România și Ungaria. În momentul în care vine în România, Viktor Orban încearcă cumva să capitalizeze și să atragă de partea sa și liderii politici de la București, pentru că știm că este un lider contestat, iliberal, care atrage critica Occidentului de multe ori, tocmai din cauza discursului pe care îl are.

„Măsuri de securitate foarte serioase”

Vorbim de o descindere a guvernului de la Budapesta la Băile Tușnad, pentru că nu a venit doar Orban, ci a venit cu o bună parte din cabinetul său. Se află ministrul Apărării, ministrul Justiției, Energiei, Agriculturii. Sunt foarte mulți oficiali de la Budapesta, motiv pentru care măsurile de securitate sunt unele destul de serioase. Am văzut SPP, mașini de la SRI, care oferă protecție demnitarilor străini care se află într-o vizită în țara noastră. Și Jandarmeria este prezentă alături de Poliție, pentru că sâmbătă este posibil să vedem tensiuni la Băile Tușnad. Și-au anunțat prezența așa-zisele organizații românești care promovează mesaje cu tentă extremistă și care vor să vină tocmai la discursul lui Orban. Nu ar fi pentru prima dată. Și anul trecut au reușit să intre. Au afișat un banner, însă nu au fost confruntări și nici foarte mari probleme. Vom vedea dacă anul acesta vom vorbi de situații tensionate sau dacă lucrurile vor fi ținute sub control.”

Șeful CJ Harghita cere intervenţia Jandarmeriei pentru discursul lui Viktor Orban

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, cere intervenţia forţelor de ordine la Băile Tuşnad, după ce mai multe organizaţii româneşti au anunţat că vor fi prezente, sâmbătă, la discursul pe care îl va susține premierul Ungariei, Viktor Orban.

Într-un comunicat de presă, Borboly susține că, potrivit unor informaţii care circulă în mediul online, „un grup de activişti extremişti, care au legătură cu Mihai Tîrnoveanu”, se pregătesc să participe sâmbătă la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad.

Borboly a adresat o scrisoare Ministerului de Interne, în care a solicitat ca forţele de ordine să intervină „pentru a nu expune comunitatea la o nouă ruşine, aşa cum s-a întâmplat în data de 8 iulie, la Valea Uzului”.

Reprezentanţii organizaţiilor româneşti care au anunţat că vor veni, alături de mai multe persoane, la Băile Tuşnad, pentru a asista la discursul lui Viktor Orban sunt aceiaşi care au organizat amplasarea celor 150 de cruci pentru eroii români, în cimitirul de la Valea Uzului, după ce fostele cruci de beton fuseseră îndepărtate, în urma unei decizii a instanţei.

Şi primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, le-a cerut participanţilor să fie toleranţi.

„În ziua de sâmbătă vom avea, din păcate, oaspeţi neinvitaţi, musafiri neinvitaţi şi vă rog frumos, cei care sunteţi prezenţi, să fiţi toleranţi şi să dăm dovadă că, într-adevăr, a venit vremea păcii”, a spus Butyka Zsolt, referindu-se la mottoul din acest an al Universităţii de Vară, care este „Vremea păcii”.

Preşedintele Asociaţiei Calea Neamului, Mihai Tîrnoveanu, unul dintre iniţiatorii acţiunii de la Valea Uzului, din 8 iulie, şi care a anunţat că va fi prezent sâmbătă la Băile Tuşnad, a asistat şi în 2022 la discursul lui Viktor Orban şi a afişat, împreună cu alte două persoane, un banner pe care scria: „Ceva este etern: Transilvania, pământ românesc”, cu trimitere la mottoul de anul trecut al evenimentului, care a fost „Unele lucruri sunt eterne”.

El a fost huiduit de unii participanţi şi a fost scos de forţele de ordine din zona în care Viktor Orban îşi ţinea discursul.

„Vremea păcii”, motto-ul din acest an

Anul trecut, la același eveniment, Orban a iscat controverse după ce a susținut un discurs rasist în care a făcut apologia „purității rasiale” și a criticat „amestecarea raselor europene și non-europene”.

Printre subiectele abordate la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad se numără alegerile de anul viitor din România, politica energetică, influenţa bisericii asupra comunităţii maghiare, precum şi teme legate de educaţie, autonomie sau situaţia cimitirului de la Valea Uzului. Organizatoarea principală a evenimentului, Ilona Popa, a declarat că la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad vor avea loc 500 de programe, un număr de o mie de invitaţi urmând să participe la discuţii.

Programele se vor derula în 30 de corturi, care au tematici diverse, de la teme economice şi politice, la cele cu caracter cultural, gastronomic sau sportiv.

În organizarea evenimentul s-au implicat 300 de organizatori, pe parcusul întregii săptămâni fiind aşteptate să participe la toate programele, inclusiv la concertele care au loc în timpul serii, aproximativ 70.000 de persoane.

Krisztina Sandor, preşedinta executivă a Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania şi responsabilă cu programul politic al taberei a precizat că motto-ul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad este „Vremea păcii” şi are legătură cu războiul din vecinătate, la eveniment fiind dezbătute, în fiecare an, subiecte importante şi de actualitate.

În corturile principale şi în cele în care se vor afla invitaţi români va fi asigurată traducerea discuţiilor. Universitatea de Vară şi Tabăra Studenţească „Bálványos”, ajunsă la ediţia cu numărul 32, este organizată de Consiliul Tineretului Maghiar din România şi Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria, partener principal fiind Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania.

Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad este cunoscută membrilor comunităţii maghiare sub denumirea de „Tusványos”, fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, după care a fost mutată la Băile Tuşnad.

Editor : B.C. | R.K.