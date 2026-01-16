Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic”

Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio.



Orban a spus că riscurile trebuie să fie diminuate, iar oportunităţile să fie fructificate, apreciind că alegerile parlamentare din aprilie sunt decisive, transmite MTI, potrivit Agerpres.



''Partidele de la guvernare pledează pentru o opţiune sigură'', a spus şeful executivului ungar, care a evidenţiat importanţa ''continuităţii şi a capacităţii de a evita pericolele şi de a valorifica oportunităţile''.



''Dacă Ungaria trece la calea Bruxellesului, o victorie a forţelor pro-Bruxelles ar însemna un război economic, amplificând riscurile şi provocând pagube grave asupra ţării'', în timp ce rămânerea pe ''calea ungară'' i-ar permite Ungariei să fructifice oportunităţile existente, a adăugat el.



Premierul ungar a evidenţiat măsurile care sunt deja în vigoare în acest an, printre care o creştere de 11% a salariului minim, prelungirea excepţiilor privind taxa pe venitul personal şi facilităţi fiscale pentru întreprinderile mici şi mijlocii.



''Platforma noastră este clară: respingerea căii Bruxellesului, evitarea unui război economic şi rămânerea pe calea ungară - calea unei economii pe timp de pace'', a subliniat Viktor Orban.

