Viktor Orban lansează o „petiţie naţională” împotriva finanţării UE pentru Ucraina

„Petiţia naţională”, un referendum informal Replica opoziţiei

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregăteşte pentru alegerile dificile din aprilie, a declarat vineri că va lansa o „petiţie naţională” pentru a obţine sprijin pentru politica sa de respingere a finanţării UE pentru Ucraina.

În contextul în care războiul nu dă semne că se va termina şi economia Ungariei stagnează, Orban a prezentat scrutinul din primăvară ca pe o alegere între război şi pace, spunând că Ucraina nu este demnă de sprijin, iar guvernul său este singura garanţie împotriva conflictului şi a repercusiunilor economice, scrie Reuters preluată de News.ro.

De anul trecut, panourile electorale ale partidului Fidesz al lui Orban au încercat să-l asocieze pe liderul opoziţiei, Peter Magyar, cu Bruxelles-ul şi Ucraina, sugerând că votul pentru partidul său, Tisza, înseamnă votul pentru tancuri şi război.

Citește și: Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie

Campania lui Orban vizează în primul rând alegătorii din mediul rural şi reia campaniile sale anti-imigranţi din trecut, în condiţiile în care majoritatea sondajelor arată că Fidesz se află în urma partidului Tisza.

„Petiţia naţională”, un referendum informal

Detaliile „petiţiei” lansate de Orban nu sunt clare, dar pare să fie un referendum informal, sub forma unui buletin de vot trimis cetăţenilor. „Toată lumea va primi această (petiţie naţională) şi va avea şansa să spună „nu” şi să declare, împreună cu guvernul, că nu vom plăti”, a declarat Orban vineri, la radioul de stat, acuzând opoziţia că este pro-Ucraina.

Orban a afirmat, fără a aduce dovezi, că Uniunea Europeană exercită presiuni asupra Ungariei pentru a-şi trimite tinerii să lupte în Ucraina. „Există temerea justificată că forţele pro-ucrainene vor ceda presiunilor din partea Bruxelles-ului”, a spus premierul de la Budapesta la radioul naţional.

Citește și: Viktor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic”

Replica opoziţiei

Liderul opoziţiei, Peter Magyar, a declarat că Tisza susţine pacea în Ucraina, respinge ideea recrutării şi nu va sprijini nicio escaladare a războiului.

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea sa de a împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro.

În decembrie, când planul a fost finalizat, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă au fost de acord, atât timp cât acesta nu le va afecta financiar.

Un sondaj realizat în decembrie de Policy Solutions şi Zavecz Research a indicat o opoziţie crescândă în Ungaria faţă de finanţarea UE pentru Ucraina. În 2023, 57% erau în favoare şi 41% se opuneau, dar, până anul trecut, doar 36% mai erau favorabili, iar 63% se opuneau.

Citește și:  Alegeri în Ungaria: lideri politici de dreapta de pe scena internațională apar într-un clip electoral de susținere a lui Viktor Orban

