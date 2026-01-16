Lideri de dreapta din întreaga lume, precum Giorgia Meloni, Marine Le Pen și Benjamin Netanyahu, s-au reunit pentru a-l susține pe Viktor Orbán din Ungaria, sugerând simbolismul pe care alegerile din această țară îl au pentru mișcările de extremă dreapta la nivel mondial, chiar dacă liderul populist maghiar se află în urma în sondajele de opinie, scrie The Guardian.

Un videoclip de campanie publicat online de Orbán săptămâna aceasta include susținerea a aproape o duzină de lideri, printre care Giorgia Meloni și Matteo Salvini din Italia, Marine Le Pen din Franța și Alice Weidel din Germania.

„Europa are nevoie de Viktor Orbán”, le spune Weidel, coproeședinta partidului de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), telespectatorilor.

Le Pen, fostul lider al partidului de extremă dreapta din Franța, Rassemblement National, îl laudă pe liderul care a descris odată Ungaria ca fiind „un vas Petri pentru iliberalism”. „Datorită liderilor precum Viktor Orbán, tabăra patrioților și a apărătorilor națiunilor și popoarelor suverane înregistrează succese din ce în ce mai mari în Europa”, spune ea.

Meloni, la rândul său, încearcă să sublinieze asemănările pe care le are cu Orbán: „Împreună susținem o Europă care respectă suveranitatea națională [și] este mândră de rădăcinile sale culturale și religioase.”

Manifestarea de sprijin înaintea alegerilor din Ungaria din 12 aprilie vine după un an în care Orbán, cel mai longeviv lider politic din Uniunea Europeană, a dat titluri pe primele pagini ale ziarelor din cauza încercării guvernului său de a interzice evenimentele Gay Pride și de a restricționa și mai mult mass-media independentă și ONG-urile.

Orbán, care se confruntă de mult timp cu critici pentru slăbirea instituțiilor democratice, erodarea libertății presei și subminarea statului de drept, se confruntă cu o provocare fără precedent din partea unui fost membru de vârf al propriului său partid, Péter Magyar.

În timp ce maghiarii se confruntă cu stagnarea economică, creșterea costului vieții și deteriorarea serviciilor sociale, sondajele sugerează că Orbán și partidul său Fidesz se află în urma partidului de opoziție Tisza al lui Magyar.

Ca răspuns, Fidesz a încercat să sublinieze conexiunile internaționale ale lui Orbán, prezentându-le ca un atu pentru Ungaria în contextul condițiilor internaționale volatile și turbulente, potrivit lui Márton Bene, analist politic la Institutul TK pentru Științe Politice din Budapesta. „Ceva ce adversarul său – ca nou venit în politică – pur și simplu nu are”, a spus el.

Peter Magyar. Foto: Profimedia

Campania lui Magyar, în schimb, s-a concentrat pe afacerile interne, cu promisiuni de stimulare a economiei maghiare prin combaterea corupției și deblocarea a miliarde de euro din fondurile înghețate ale UE.

Rezultatul alegerilor va depinde probabil de modul în care alegătorii percep aceste discursuri concurente și „dacă consideră provocările internaționale sau performanța guvernamentală internă ca fiind miza principală a alegerilor”, a spus Bene.

Videoclipul campaniei include câteva referiri la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Orbán, liderul UE cel mai apropiat de Vladimir Putin, a blocat în repetate rânduri eforturile Bruxelles-ului de a prezenta un front unit în sprijinul Ucrainei, ceea ce i-a determinat pe unii critici să se refere la el ca la calul troian al lui Putin în UE.

Videoclipul arată lideri care par să laude aceste eforturi, Weidel remarcând că Orbán „luptă pentru pace în Ucraina”, în timp ce Salvini spune: „Dacă doriți pace, votați pentru Fidesz.”

Alți lideri care apar în videoclip sunt Herbert Kickl, liderul Partidului Libertății din Austria (FPÖ), prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, precum și președinții Serbiei și Argentinei, Aleksandar Vučić și Javier Milei.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, apare și el, spunând că „securitatea nu poate fi considerată ca fiind de la sine înțeleasă, ea trebuie câștigată” și descriindu-l pe Orbán ca pe cineva care are calitățile necesare pentru a-și proteja țara.

Apariția lui Netanyahu are loc în ciuda boicotului oficial al Israelului față de două dintre partidele de extremă dreapta reprezentate în videoclip, AfD din Germania și FPÖ din Austria, din cauza rădăcinilor lor antisemite, a remarcat ziarul israelian Haaretz.

În timp ce oficialii americani sunt în mod evident absenți din videoclip, Orbán a publicat recent o scrisoare din decembrie în care Donald Trump îi ura „mult noroc” în campania electorală. „Ai fost întotdeauna ferm în apărarea principiilor care fac din Ungaria un loc atât de extraordinar – credința, familia și suveranitatea”, se arată în scrisoare.

Bene a spus că videoclipul era revelator. „Pentru acest tabără ideologică, un potențial colaps al regimului Orbán ar fi semnificativ în primul rând din punct de vedere simbolic”, a spus el.

El a subliniat discursul politic global de anul trecut, care s-a concentrat pe avansul „dreptei populiste iliberal” în unele țări.

„Unul dintre prototipurile și modelele timpurii ale acestui val – și, datorită stabilității sale percepute, un punct de referință frecvent – a fost Ungaria lui Viktor Orbán”, a spus el.

„Căderea sa ar constitui, prin urmare, un contrapunct simbolic puternic la această tendință mai largă: ar deveni mai dificil să se încadreze fenomenul ca fiind uniform și global, iar «povestea de succes» adesea citată care stă la baza acestuia ar fi pusă sub semnul întrebării.”

