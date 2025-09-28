Moldovenii au decis, astăzi, dacă rămân pe drumul european sau întorc fața spre Rusia, la alegerile parlamentare. Mizele sunt uriașe, la fel și amestecul Kremlinului, care a fost fără precedent pe tot parcursul zilei - amenințări alerte cu bombă în mai multe țări, inclusiv în România, și milioane de atacuri cibernetice cu țintă exactă site-uri guvernamentale.

Tot din Chișinău vine un avertisment de ultim moment. Poliția din Republica Moldova susține că unele grupuri de persoane să pregătesc să producă haos în țară. Ne uităm și la prezența la urne. Până acum, din cei peste 3 milioane de moldoveni cu drept de vot și-a exprimat opțiunea peste jumătate.

Jurnalista Digi24 Cristina Cileacu vorbește, de la sediul PAS din Chișinău, despre metodele Rusiei de manipulare a alegerilor parlamentare din Moldova și ce ar însemna ca vecinii noștri de peste Prut să fie controlați din nou de ruși.

„Sunt aici la sediul de campanie al Partidului Acțiune și Solidaritate i s-a adunat cea mai mare parte a presei care acoperă aceste alegeri de aici, de la Chișinău. Să discutăm puțin, însă despre mizele acestor alegeri, pentru că am vorbit toată ziua despre provocările venite din partea Federației Ruse sub diferite forme, de la atacuri cibernetice până la alertă cu bombă. Dar de ce această bătălie pentru noul Parlament al Republicii Moldova?

Este foarte simplu: O Moldova prorusă ar însemna că Rusia ar avea un avanpost la granița României, deci la granița NATO și la granița UE, de unde ar putea întreprinde mai rapid acțiuni de spionaj, atacuri cibernetice și foarte multe destabilizări”, a explicat Cileacu.

Ea a adăugat că un Parlament prorus ar destabiliza eforturile de aderare la UE ale Republicii Moldova și ulterior întreaga Uniune Europeană.

„De asemenea, să nu uităm că Republica Moldova are statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și faptul că un parlament prorus ar ajunge să fie numit aici la Chișinău, prin alegeri, ar însemna că UE este practic destabilizată și tot efortul pe care l-au făcut pro-europenii este practic în zadar”, a completat Cileacu.

Poziția strategică a Republicii Moldova

Jurnalista Digi24 mai spune că nu trebuie să uităm că „poziția strategică atât de importantă, cum are Republica Moldova, ar însemna pentru Rusia și o apropiere mai mare, dar din altă direcție, dacă ne uităm pe harta lumii în Ucraina, pentru că sunt soldații ruși în Transnistria, care ar putea să facă o legătură mai simplă cu zona sudică a Ucrainei și asta ar duce și la un control mai mare asupra Mării Negre”.

„Știm foarte bine că Rusia atacă încontinuu Ucraina și își dorește foarte mult și controlul asupra portului Odesa. Nu în ultimul rând, ar fi vorba și de o posibilă recunoaștere, a Transnistriei. Știm foarte bine că regiunea separatistă își dorește acest lucru. Faptul că ar fi la Chișinău un parlament prorus ar însemna și o posibilitate mai mare înspre această direcție”, a completat ea.

Rezultatele parțiale nu vor fi furnizate după închiderea urnelor, la ora 21.00, ci mai târziu, pentru că în Moldova nu vor fi făcute exit-poll-uri.

„Stăm aici, așteptăm rezultatele. La ora 21:00 se închid urnele. Trebuie însă să spunem că în Moldova nu există exit-poll-uri. Asta înseamnă că nu vom avea imediat după închiderea urnelor, primele rezultate. În schimb, undeva înspre ora 23:00 cel mai probabil, vom avea conturate deja o serie de răspunsuri. Să nu uităm că în primul rând ajung primele rezultate din zonele așa-numite roșii. Sunt localitățile mai mici, unde se numără mai mai rapid voturile și ulterior, înspre 2:00 sau 3:00 dimineața probabil că vom avea rezultatul destul de bine conturat. Rămânem aici să așteptăm rezultatele și, de ce nu, să ținem pumnii unei Moldove europene”, a concluzionat Cristina Cileacu.

Editor : Ana Petrescu