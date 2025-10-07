Live TV

strazi cu noroi craiova
Cel puțin șase străzi de la periferia Craiovei sunt în această situație. Sursa foto: colaj Dănuț Oșu / Digi24

Străzile s-au transformat în câmpuri de luptă cu noroiul, la periferia Craiovei, care a devenit orașul extremelor. În timp ce în centrul orașului se amenajează târgul de Crăciun, aproape de suburbii oamenii rămân blocați cu mașinile în nămol. De câte ori plouă, străzile se inundă. Ca să ajungă la serviciu sau la școală, oamenii se încalță cu cizme de cauciuc sau își leagă pungi peste încălțămintea de stradă. Sunt lucrări de canalizare, spun reprezentanții primăriei, iar până se termină, străzile rămân adevărate capcane.

„Pentru ce plătim taxe și impozite în Craiova?!”, se întreabă retoric unul dintre localnici, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Imaginile dezastruoase au fost filmate chiar la periferia Craiovei. De mai bine de un an se muncește la canalizare, însă lucrările bat pasul pe loc. Acum, din cauza ploilor, totul s-a transformat în adevărate câmpuri de noroi.

„Multe dintre autoturisme au fost abandonate de către proprietari pe stradă. Nu mai pot ieși cu ele în trafic, pentru că sunt blocate în nămol”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Foarte rău că a rămas așa pe ploile astea și nu mai putem să trecem. Să ne aducă și nouă niște piatră, ceva pe aici, că nu se poate! De când s-au pus ploile, nu a mai venit nimeni... Și așa au lucrat încet”, constată cu amărăciune un localnic.

„Aici e mai bine că s-a mai întărit pământul, dar încolo e apă peste tot, la o jumătate de metru. Mașini blocate, cum să nu?! E un crater acolo, s-a surpat pământul. Dacă cade cineva...”, spune un alt localnic.

Sunt și oameni care nu și-au mai scos mașinile din curți de două săptămâni. „Rămânem suspendați. La stradă am văzut că este apă, intră apă la motor și distruge mașinile și noi nu avem cu ce să reparăm”, se plânge un bărbat.

Iar pentru a ajunge la serviciu sau la școală, locuitorii trec prin adevărate obstacole.

„Cu cizme de cauciuc, cu pungi legate... Avem copii care merg la școală și, vă dați seama, că nu pot să meargă cu ghetele nămolite”, susține un alt localnic de pe străzile pline de noroi.

„Sunt lucrări aflate în derulare pentru introducerea canalizării. Firma a fost de nenumărate ori amendată și notificată de către Poliția Locală pentru nefinalizarea lucrărilor. Imediat ce condițiile meteo vor permite, se va intra pentru lucrări de punere în siguranță a drumului respectiv. Pe una dintre străzi, nu doar introducerea canalizării, la aceasta se lucrează, dar se lucrează și de către alți furnizori de utilități”, a transmis, pentru Digi24, Marina Andronache, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Craiova.

Cel puțin șase străzi de la periferia Craiovei sunt în această situație.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

