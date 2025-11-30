Live TV

Video Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Primele măsuri: școli închise în Câmpina, apă distribuită de la primărie

Data publicării:
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița: școlile din Câmpina se închid. Foto: Apele Române/ Primăria Municipiului Câmpina

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila. Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, în timp ce autoritățile din Câmpina au luat primele măsuri. Toate școlile și grădinițele vor fi închise pe 2 decembrie, apa menajeră este distribuită cu cisterne, iar în oraș au fost amplasate containere cu apă potabilă.

Furnizarea apei ar putea fi reluată în 3 decembrie, dacă ploaia se oprește și parametrii revin în limite.

La Câmpina, Comitetul pentru Situații de Urgență a anunțat primele măsuri. Apa menajeră este distribuită cu cisternele de la primărie, iar în oraș au fost amplasate și suplimentate containere cu apă potabilă, conform Hotărârii CLSU din 29 noiembrie. Documentul prevede și asigurarea apei menajere pentru instituții esențiale, precum Spitalul Municipal Câmpina, centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost, centrul pentru persoane cu dizabilități din Cartierul Voila și alte unități de pe raza municipiului.

Școlile, grădinițele și liceele își vor suspenda cursurile în data de 2 decembrie, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației, potrivit aceleiași hotărâri.

Citește și: Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu

Exploatare Sistem Zonal Prahova, principalul producător de apă potabilă din județ, a transmis într-un comunicat că, duminică, „începând cu ora 03:00, a fost oprită tratarea apei industriale în STA Voila din cauza turbidității crescute. Alimentarea cu apă va fi asigurată cu apă potabilă tratată clorinată pe firul 2 Movila Vulpii – Brazi pentru o perioadă limitată de timp, la un debit redus la maxim 50%”.

„Ținând cont de situația hidrometeorologică, capacitatea de asigurare a acestui debit redus este limitată, existând riscul să fim în situația de a nu mai putea asigura nici acest debit. Deși Exploatare Sistem Zonal nu este responsabilă de situația existentă, societatea rămâne angajată să lucreze împreună cu toți factorii implicați pentru remedierea situației”, a transmis ESZPH.

Citește și: „Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu este critică”

Editor : Ș.A.

