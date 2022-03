CTP: Cea mai mare greșeală comisă de Putin este că a scos Armata Roșie la vedere. A văzut o lume întreagă tigrul de hârtie

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre starea armatei ruse, care a ieșit la iveală odată cu invazia Ucrainei. Gazetarul este de părere că în România nu va avea loc un război convențional cu Rusia, tocmai din cauza stării precare a trupelor lui Putin, atât din punct de vedere tehnologic cât și psihologic. „Până să intre în Ucraina, Rusia deținea o armă psihologică foarte puternică, și anume Armata Roșie virtuală”, spune CTP, care adaugă că „cea mai mare greșeală comisă de Putin este că a scos Armata Roșie la vedere! Și a putut să vadă o lume întreagă ce e Armata Roșie, de fapt”.

Cristian Tudor Popescu: În România nu va avea loc un război convențional cu Rusia. Și spun asta bazându-mă nu numai pe acțiunea puternică și eficientă de descurajare din partea NATO, adică tot ce a făcut NATO pe linia asta estică, acum. Este o puternică descurajare. A transmis cu Blinken în Moldova, cu Kamala Harris în Polonia, în România, a transmis clar Moscovei: „Nu faceți un pas aici, pentru că - e clar -, aveți de-a face cu noi, din momentul ăla”.

Dar mai este un raționament dincolo de aceste fapte.

Ce s-a întâmplat cu Rusia, acum? Păi, s-a întâmplat următorul lucru: până să intre în Ucraina, Rusia deținea o armă psihologică foarte puternică, și anume Armata Roșie virtuală. Ca pe computer, în jocurile alea, Warcraft, sau ce se joacă pe acolo. „Noi suntem tancurile sovietice”, „noi suntem Armata Roșie, care strivim pe oricine în 24 de ore”...

Eee, și acum, cea mai mare greșeală comisă de Putin este că a scos Armata Roșie la vedere, domne! Și a putut să vadă o lume întreagă ce e Armata Roșie, de fapt.

Și este, potrivit unei vechi expresii chinezești, pe care a consacrat-o Mao Zedong - „un tigru de hârtie”. Asta este! S-a văzut, vă dați seama că o lume întreagă, de experți, de analiști militari, toți au fost cu ochiul pe teatrul de operațiuni de acolo, și-au luat notițe...

Deci, este o armată inferioară, nu NATO, e mult până la NATO... probleme mari de logistică, probleme de strategie și în primul rând probleme tehnologice.

„Armata rusă a arătat că este incapabilă să-și îndeplinească acest plan dement al lui Putin”

Armata rusă a arătat că este incapabilă să-și îndeplinească acest plan dement al lui Putin, de a cuceri Ucraina în 3 zile. S-a împotmolit literalmente acolo, n-a fost în stare să învingă Ucraina...

Sigur, avem destule date să spunem despre Putin că e nebun! Dar, ca în momentul ăsta, șefii armatei roșii să fie de acord cu atacarea NATO, după ce te-ai împotmolit în Ucraina... Deci n-ai fost în stare să-i îngenunchezi pe ucraineni, și să ataci NATO? Și știind foarte bine care sunt diferențele tehnologice, și așa ma departe... Să ataci NATO? Cum să faci așa ceva?

Nu are cu ce, lăsând la o parte că în momentul de față e consumată, e slăbită din punct de vedere material, din punct de vedere psihic, moral, armata rusă. Rusia este afectată grav în clipa asta de sancțiuni, din toate punctele de vedere. Și în condițiile astea te apuci să ataci NATO? Recte România, țară din NATO. Te apuci să ataci România, când tu nu ai fost în stare să dai peste cap Ucraina? Nu funcționează. Și acest lucru îl știu foarte bine și șefii armatei roșii.

Vine pasul următor. Deci, ce am spus la început? Eu nu fac afirmații - „ascultați ce vă spun eu!”, cum mai aud pe la diverși, pe la televizor. Nu! Rațional demonstrez că nu are cum să aibă loc un război convențional. Am spus asta la început.

„Având în vedere comportamentul lui Putin, așa ceva nu poate fi exclus”

Ce-i rămâne lui Putin, atunci, în situația asta? Îi rămâne butonul nuclear, care ce înseamnă? El e privit monolitic. Apeși și se distruge pământul. Nu e chiar așa! Mai sunt clase, subclase, trepte aici. Până să utilizezi o bombă – să spunem FF – adică fission-fusion, o bombă care are un miez de fuziune, care este înconjurat de un înveliș, ca amorsă, un înveliș de fisiune. Atunci, întâi explodează o bombă – să-i spunem atomică, cu fisiune, care produce o temperatură enormă, cât are nevoie să se anclanșeze fuziunea nucleară, și deci este activată bomba termonucleară din interior. E, așa ceva poate să distrugă o țară întreagă, și câteva bombe din astea distrug Pământul.

Dacă vorbim despre așa ceva, nu putem exclude. Având în vedere comportamentul lui Putin, așa ceva nu poate fi exclus. Dar dacă e vorba despre așa ceva, nu prea avem ce discuta. Ce să discutăm? C-o fi, c-o păți... Să luăm pastile de iod? Ce să facem? N-are sens să discutăm despre așa ceva, care presupune și distrugerea URSS-ului, ceea ce nu știu dacă vor accepta ceilalți doi, pentru că sunt trei acolo. Nu e numai Putin, e și Gherasimov, este și Șoigu. Sunt trei care au codurile. Toți trei trebuie să anclanșeze atacul nuclear, sau riposta nucleară.

Există însă soluții intermediare. De pildă, o bombă atomică tactică, sub o kilotonă, care poate să distrugă o zonă de 20-30 de kilometri, pe Kiev, de pildă.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Domnule Popescu, trebuie să facem o precizare, pentru că poate au înghețat mulți dintre telespectatori pe scaune, acasă, ascultându-ne. Aici sunt niște scenarii pe care trebuie să le privească cu rațiune. Luați fiecare scenariu în parte și îl discutăm.

Cristian Tudor Popescu: Exact! Asta facem acum. Eu propun să raționăm împreună cu telespectacorii. Acesta este un raționament.

Claudiu Pândaru: Mai repet acest lucru din când în când, pentru cei care au deschis mai târziu televizorul.

Cristian Tudor Popescu: ...și cred că dau eu un fake news acum, că aruncă ăștia o bombă tactică...

„Cât de puține soluții, cât de puține ieșiri, cât de puține variante mai are Putin. Este din ce în ce mai încolțit!”

Bomba tactică, v-am spus, distruge o zonă de 20-30 de kilometri, nu mai mult. Se formează nor radioactiv, pot fi probleme pentru multe țări, pot fi probleme pentru Rusia. Gândiți-vă și la acest aspect. Aici vine vorba atât de bomba atomică tactică, cât și de cea chimică, atacul chimic despre care se vorbește acum, cât și despre cea biologică, pentru că avem și această acuză a Rusiei, acum, că sunt arme biologice realizate de americani în laboratoare din Ucraina...

Toate astea au o mare problemă. Belarusul este la câțiva kilometri distanță. De asemenea, granița rusă este foarte aproape. Deci, toate aceste arme vor avea efect și asupra populației de acolo. Poți, de pildă, să lansezi o bombă biologică, să zicem în zona Kievului, și să zicem că-ți pregătești soldații tăi ruși cu un antidot, la virusul respectiv, pe care îl arunci în zonă. Dar ce faci?, că virusul respectiv merge imediat, se duce, că de aia e făcut ca armă biologică... Păi, el unde se duce? Se duce foarte repede la populația din Belarus și din Rusia, peste graniță, populație pe care nu ai timp să o vaccinezi.

Claudiu Pândaru: Acum aduceți argumente pentru a susține că sunt mai puțin probabile aceste variante.

Cristian Tudor Popescu: Exact asta spun acum, cât de puține soluții, cât de puține ieșiri, cât de puține variante mai are Putin. Este din ce în ce mai încolțit!

