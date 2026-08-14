Rusia cere SUA explicații cu privire la presupusul sprijin acordat atacurilor ucrainene. Serghei Lavrov: „Așteptăm un răspuns”

Rusia consideră că Statele Unite sunt profund implicate în atacurile Ucrainei împotriva sa și a adus această problemă în atenția Washingtonului, a declarat vineri ministrul de Externe Serghei Lavrov, într-o intervenție difuzată la televiziune, relatează Reuters.

El a afirmat că presupusul sprijin din partea SUA includea furnizarea de informații.

„Am adresat o serie de întrebări Departamentului de Stat, solicitând un comentariu, inclusiv cu privire la chestiunea datelor de informații și la faptul că SUA sunt implicate mult mai profund în organizarea și executarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns”, a declarat șeful diplomației ruse la televiziunea de stat.

Din partea SUA nu a fost disponibil niciun comentariu imediat.

Nu au mai avut loc negocieri de pace privind Ucraina din luna februarie, când Statele Unite au intrat în război cu Iranul și au încetat eforturile de mediere între Moscova și Kiev.

Lavrov l-a citat pe liderul rus Vladimir Putin, care i-ar fi spus președintelui american Donald Trump, în cadrul unui summit de acum un an, că Moscova era pregătită să susțină propunerile de pace ale Statelor Unite.

El l-a citat pe Putin spunând: „Donald, ne-ai trimis niște propuneri și m-am gândit la ele. Există aspecte care necesită un compromis. Dar accept propunerile tale exact așa cum mi le-ai trimis”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a negat că s-ar fi ajuns la vreun acord în cadrul summitului, afirmând că, dacă ar fi fost așa, războiul s-ar fi încheiat deja.

Lavrov a declarat că Putin este dispus să primească emisarii lui Trump pe tema Ucrainei, dacă aceștia vor veni din nou în Rusia. „Întrebarea este ce vor aduce cu ei”.

El a mai afirmat că Moscova își va intensifica eforturile de a distruge orice livrări occidentale destinate armatei ucrainene.

„Vom înăspri considerabil măsurile noastre pentru a elimina tot ceea ce alimentează din Occident mașina de război a Kievului. Și deja facem acest lucru”, a declarat Lavrov.

În al cincilea an al războiului, Ucraina continuă să primească echipamente militare de la aliații săi occidentali, deși se confruntă cu o penurie cronică în anumite domenii, în special în ceea ce privește rachetele de interceptare necesare pentru apărarea împotriva rachetelor rusești.

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Editor : A.M.G.