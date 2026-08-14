Live TV

Rusia respinge propunerea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră. Motivele invocate de Maria Zaharova

Data publicării:
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor „jumătăţi de măsuri” care doar ar oferi un răgaz Kievului, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la „acte neruşinate de terorism” contra navelor, fără însă a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

„Considerăm aceste atacuri (comise de Ucraina) drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali”, a spus Zaharova.

„În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev”, a adăugat reprezentanta diplomaţiei ruse.

Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc Hakan Fidan potrivit căreia Ankara le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat joi că Ucraina i-a transmis Rusiei, via o ţară terţă, oferta ca cele două părţi beligerante să pună capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a subliniat că nu este fezabilă o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Kievului şi Moscovei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere.

Citește și: După ce Ucraina a propus un armistițiu la Marea Neagră, Rusia lansează o amenințare: „Iarna vă va aduce un «îngheț»”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona militara Shahed in aer
De ce nu au detectat radarele MApN drona care s-a prăbușit în Tulcea. Comandor (r) Mateiu: „Este o cursă contra cronometru”
Prizonieri ucraineni eliberați
Presa ucraineană: În Rusia, prizonierii sunt „îngrășați” înainte de fi dați schimb, pentru a ascunde condițiile reale de detenție
profimedia-1055607217
Noul plan al Ucrainei pentru a-l presa pe Putin să pună capăt războiului rămâne un mister pentru americani: „Nu l-au văzut încă”
operator drona ucraina
5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene au „nimicit” blindatele SUA (Kyiv Post)
Conor Kennedy Robert F. Kennedy Jr.
Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., căutat internațional de Rusia. A luptat în Ucraina și riscă 10 ani de închisoare
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN: Un elicopter...
sofer masina accident brasov
Șoferul care a ucis 2 oameni la Brașov, pus sub control judiciar...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan propune partidelor un „pact pe energie” cu patru mari...
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șef de instituție: „E...
Ultimele știri
Netanyahu descrie Marea Britanie drept „prima republică islamică ce va avea arme nucleare”. Ce spune despre Europa
27 de vârstnici și persoane cu dizabilități, scoși dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt
Precizări MAE în urma incendiilor din Grecia: Am fost notificați cu privire la existenţa unor români printre persoanele afectate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...