CTP, despre „necorupția” din România: „Mi s-a umflat literalmente capul”

Cristian Tudor Popescu a comentat - în contextul propunerii PSD ca infractorii condamnaţi pentru corupţie sau abuz în serviciu ar putea să-şi execute pedepsele acasă sau să meargă doar în wekenduri într-un centrul special înfiinţat - o afirmație făcută de omul de afaceri Ion Țiriac, într-un interviu la Digi24, cum că în România nu există corupție.

„Aceste măsuri inumane pe care le propun Rădulescu și ceilalți trebuie înlocuite cu ce spune dl. Ion Ţiriac, din care o să citez de-acum înainte ca din Karl Marx: "Păi până să înșel, lasă-mă să îmi fac treaba. Ai greșit. De ce am greșit? Nu ai plătit taxe 50 de lei. De ce? Că așa este. Pușcăria! Nu. Ia plătește dumneata taxele, aia 50 de lei, mai dă și 10 lei amendă. Data viitoare să nu mai faci." Ion Ţiriac, cu experiența lui, înțelepciunea lui, venerabilul ne arată calea dreaptă în justiție. Asta e justiția adevărată. Adica să nu mai faci data viitoare. Ai furat 50 lei, dă o cincime amendă și să nu mai faci”, a spus jurnalistul.

„Probabil Ion Ţiriac n-are cunoștință de lucruri mai serioase, gen Microsoft, chestii de sute de milioane de euro, care rivalizează cu averea lui. Dl. Ţiriac spune că ne facem de râs la Bruxelles. Sunt arestați și condamnați un premier care a furat geamuri, referitor la Năstase, și altul pentru o damigeană de țuică și niște cârnați. Cum adică? Se face de râs justiția, care i-a condamnat pe acești domni care erau în funcții de premier și ministru, sau ne fac de râs ei pentru că s-au pretat la termopane, și țuică și cârnați? Nu, dl. Ţiriac crede că nu, că justiția s-a făcut de râs că i-a condamnat pe acei domni”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Nu e coruptă România. Pot să înțeleg asta, pentru că Ion Ţiriac, când are câte o problemă la organism, mai schimbă câte o piesă la cele mai bune spitale din lume. Nu cred că s-a dus să se trateze la Fundeni, Municipal sau Sf. Ioan și nu cred că a luat pe aici vreun pioceanic, o infecție. Copiii lui Ion Ţiriac nu cred că au avut de-a face cu școala la plic în România și cu WC-ul în curte, școala la plic de la cursul primar până la universitate și doctorat. Copiii lui au urmat școlile cele mai prestigioase din această lume. Nu cred că Ion Ţiriac a stat să-și plătească impozitele pe la vreun ghișeu în țară. Nu cred că Ion Ţiriac, când fiul lui a fost acuzat într-un caz legat de droguri, atunci a făcut tot ce i-a stat cu puțință ca să influențeze mediatic acel verdict. Nu avea nevoie să dea șpagă unui judecător pentru asta, așa cum fac alții în această ţară, unde nu există coruptie cum spune el. A fost suficient să-și facă apariţia”, a mai spus jurnalistul.

El a adăugat că cei care au furat își vor face socoteala și vor fura în continuare: „Să-mi dea până în 5 ani și le dau din prejudiciu, văd eu cât, și îmi văd în continuare de tunul următor. Din 5 dacă îmi ies 2, sunt rezolvat. Asta propune omul de afaceri Ion Ţiriac”.

„Mi s-a umflat literalmente capul nu la ce am spus până acum, dar la afirmația lui Ion Ţiriac că e mai rău de cinci ori acum decât cu Securitatea. Are dreptate, m-am gândit. Mi-e destul de greu să vorbesc acum de dl. Ţiriac. A fost un model pentru mine, când aveam 15-16 ani. S-a întămplat să-i fiu foarte aproape atunci, eram copil de mingi la Cupa Davis, în 1972. A fost un model de viaţă în ceea ce privește capacitatea de a lupta în situații critice în care ai șanse foarte mici de victorie, a lupta când te părăsesc mâinile, picioarele, plămânii și nu-ți mai rămâne decat creierul, voința. Am văzut la Ţiriac ceva supraomenesc, un fel de biruinţă a spiritului asupra materiei, care m-a marcat toată viața”, a adăugat jurnalistul.

„Tot atunci am mai văzut ceva la dl. Ţiriac. El are o deviză: victorie cu orice preţ, care are și o parte impresionantă, care m-a marcat, dar și partea ei mai puțin luminoasă. În finala Cupei Davis, arbitrii de linie strigau și ridicau mâna cu ochii la securiștii din tribună. Erau înţesate tribunele. Arbitrii fuseseră instruiţi să arbitreze patriotic. Dacă vreunul nu arbitra așa, trăia cu spaima că cine știe ce i se poate întâmpla. Au făcut niște chestii la care mie îmi venea să-mi întorc capul, îmi crapă obrazul de rușine. Minge jumătate de tușă uscată la un serviciu al lui Stan Smith. Și out. Îl și vedeam pe arbitru. bineînțeles, contestație. Era chemat supervizorul meciului, care decidea că mingea e bună. În tot acest timp, Ion Ţiriac se aşeza pe scaunul arbitrului de margine și se odihnea. Avea 33 de ani, Smith 25, era foarte greu. Terenul devenise mobil. Terenul lui Smith se umfla, al lui Ţiriac se strângea. Niciodată nu l-am văzut, și apoi am realizat că asta m-a marcat, nu l-am văzut sî se ducă sî steargă cu piciorul urma și să-și spună "e bună". Ion Ţiriac a luptat mereu cu mijloace nu ilegale, dar foarte discutabile din punct de vedere moral”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

„Nu m-a surprins. La urma-urmei, ce li s-a întamplat dlui Ţiriac și prietenilor e mult mai grav ce s-a întâmplat cu Gheorghe Ursu, în temniță, cu Monica Lovinescu, Vlad Georgescu, Paul Goma, Dorin Tudoran. E floare la ureche față de ce pătimește dl. Ţiriac. Bănuiesc că el suferă, din moment ce are o cifră atât de precisă, de cinci ori mai mult e acum răul Securității. Știe Ion Ţiriac ce spune, pe proprie piele bănuiesc. Dar atunci Ţiriac se găsea într-o relație foarte bună cu Securitatea. Nu avea de ce să sufere. Această proporție de 1 la 5 e justificată, pentru că Ion Ţiriac semnase un angajament în 62, nume de cod Titi Ionescu, a semnat și note informative în legătură cu colegi, sportivi, români din străinătate, după care a fost desistat, fiind considerat insuficient de profitabil. I s-a făcut dosar de urmărire, cum aveau toți sportivii cu notorietate. Dar dl. Ţiriac a circulat în vest constant, cât a vrut. N-a avut nicio problemă să-și facă relații in vest, care apoi i-au folosit foarte mult. Nu l-a deranjat nimeni. A fost în relații bune atât cu conducerea comunistă, cât și cu Securitatea. N-a avut nici cea mai mică problemă, din câte știu. E firesc să-i considere martiri pe Ghiţă, Udrea, Mazăre, Năstase, Bica”, a completat el.

„Mai discutăm de drept și nedrept aici. Citez iar din dl. Ion Ţiriac. "Refuz să recunosc treburi ca DNA, ANI-Money." DNA a fost creată la presiunea UE, ca și ANI. DNA a fost creată în guvernarea Năstase. E organ al statului. Cum poate spune Ion Ţiriac la vârsta și experiența lui: refuz să recunosc DNA, ANI? Încep să mă întreb: dacă candida și ajungea preşedintele României, cum arătau organele din țară? Cum arăta necorupția din România, în sensul necuvântelor lui Nichita Stănescu. (Ar fi spus aşa ceva în Germania?) Așa ceva acolo nici nu se discută. Dl. Ţiriac știe foarte bine. În Germania merge pe ouă, dar s-a întors la Românica și ne dă poveţe”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.