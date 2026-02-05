Admiterea în Forțele pentru Operații Speciale ale Armatei Române este cunoscută drept „Săptămâna Iadului”, una dintre cele mai dure selecții militare din România. Zeci de candidați sunt supuși, timp de mai multe zile, unor probe extreme: frig, privare de somn, mâncare puțină și antrenamente continue. Mulți renunță, puțini rezistă. Jurnaliștii Digi24, Valentin Stan și Claudiu Ristea, au petrecut trei zile alături de candidați și au surprins imagini rare din interiorul acestui proces de selecție, unde fiecare greșeală poate fi fatală visului de a purta bereta verde.

Trezirea în zgomot, urlete și lumină

„Săptămâna Iadului” începe brutal. Recruții sunt treziți cu muzică asurzitoare, urlete și flash-uri. Nu există timp de acomodare, iar din primul minut, presiunea este imensă.

Candidații nu au nume. Sunt identificați doar prin numere, tocmai pentru ca instructorii să nu empatizeze și să nu se apropie de ei. Primul luat în vizor este numărul 103, pentru că nu și-a pregătit bagajul la timp. În trupele de elită, regula este simplă: trebuie să fii gata de plecare în orice secundă, deoarece o întârziere poate însemna eșecul.

Exercițiile continuă afară, în județul Brașov, unde temperatura ajunge la minus 10 grade, iar cea resimțită coboară până la minus 15 grade Celsius. Urmează flotări, comenzi repetate și efort continuu.

Recruții sunt duși într-un depozit, unde trebuie să își despacheteze rucsacul. Numărul 103 susține că a scos tot echipamentul, iar instructorii constată că nu este adevărat. Această greșeală îl costă pe recrut, care este eliminat imediat din competiție. Este momentul în care ceilalți candidați înțeleg că visul lor se poate spulbera în orice clipă, deoarece nu există avertismente sau o a doua șansă.

Limitele fizice și psihice, împinse până la capăt

Cei rămași sunt scoși din nou în frig și puși să ridice un stâlp care cântărește sute de kilograme, „Jimmy”. Efortul este colectiv.

„Știam că o să-mi împingă limitele, că o să-mi arate adevărata față atunci când mi-e foame, atunci când mi-e sete, când mi-e somn, când nu mai pot, când îmi pică mușchii jos. Când ești lângă colegul tău și vezi că el poate, atunci înseamnă că poți și tu”, spune unul dintre candidați.

În Forțele Speciale pot intra militari cu vârsta de până la 40 de ani. Pentru candidatul cu numărul 130, selecția este ultima oportunitate.

„Cred că sunt cel mai în vârstă cursant. Sunt de mulți ani în armată, cumva familia mea e învățată cu aceste tipuri de misiuni și cu plecatul de acasă. Am 39 de ani, sunt mai mare cu 20 de ani decât cel mai tânăr cursant”, spune acesta.

„Singurul lucru între ei și bereta verde sunt ei”

Comandantul unității, colonelul Florentin Dragomirescu, spune că selecția nu ține doar de forță fizică, ci mai ales de determinare.

„Dacă vii la poartă doar să încerci, este o experiență. Dacă vii la poartă hotărât să termini, îl termini. Nu există o piedică atât de mare în a termina acel curs. La începutul cursului, în prima zi, când s-au prezentat la noi în unitate, m-am dus la ei și le-am spus următorul lucru: singurul lucru între ei și bereta verde sunt ei”, a declarat acesta.

Instructorii recunosc că reacțiile candidaților sunt dominate de frică, dar spun că, în anumite momente, încearcă să le ofere un impuls psihologic.

„În mare parte, ei reacționează de frică, clar, dar din când în când, când e moralul la pământ, îi ajută să fii „o mămică bună”. Chiar îi ajută, le mai dă un impuls, le mai ridică un pic moralul și chiar le ziceam să nu gândească pe termen lung, așa cum se mănâncă elefantul, bucățică cu bucățică”, explică un instructor al Forțelor pentru Operații Speciale.

În timpul unei misiuni de orientare în teren, un alt candidat renunță, deoarece simte că nu mai poate respira. Medicii intervin imediat și decid că acesta nu mai poate să continue, deoarece are pneumonie. Aceasta pleacă dezamăgit, dar hotărât să revină anul viitor.

„Săptămâna Iadului” se încheie cu un număr record de candidați admiși. Pentru ei urmează șase luni de pregătire intensă, în care vor învăța tacticile reale ale Forțelor Speciale. Abia în vară vor putea primi bereta verde.

„Săptămâna Iadului” din Armata Română: frig, înfometare și privare de somn. Foto Digi24 Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.