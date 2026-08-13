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Radarele Armatei au detectat drone lângă Tulcea: un aparat a pătruns pe teritoriul României. RO-Alert emis, avioane F-16 mobilizate

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Military kamikaze drone Shahed in the sky against the background
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
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Radarele Armatei au detectat din nou ţinte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei. În zona de nord a judeţului Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Cinci drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul naţional, dar apoi a ieşit.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30”, anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina.

„Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, precizează ministerul.

 Alerta aeriană instituită pentru nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 02.42.

Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

Editor : Ș.R.

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