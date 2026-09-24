Radu Miruţă: României îi vor fi livrate anul viitor „capabilităţi anti-dronă, radare de joasă altitudine” prin programul SAFE

România va începe să primească, de la jumătatea anului viitor, capabilităţile de luptă antidronă şi radarele de joasă altitudine contractate cu finanţare prin programul SAFE, contractele încheiate stabilind termene de livrare a acestor capabilităţi de până la doi ani şi jumătate, a afirmat ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă. El a arătat că pentru ca drona care a intrat în spaţiul aerian al României joi să fie doborâtă ar fi trebuit îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, lucru care nu s-a întâmplat.

„Drona a fost monitorizată pe aparatele radar ale Ministerului Apărării înainte să intre în spaţiul aerian românesc, a evoluat dinspre Ucraina, a intrat timp de patru minute în spaţiul aerian românesc. Pentru ca ea să fie doborâtă trebuie să se îndeplinească simultan mai multe condiţii, condiţii care în cele patru minute nu au fost îndeplinite pentru a putea fi doborâtă în siguranţă”, a declarat Radu Miruţă, joi seară, într-o intervenţie la B1 TV, potrivit News.ro.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că, în contextul programului SAFE, România va contracta „capabilităţi anti-dronă, radare de joasă altitudine”, contractele fiind încheiate, iar capabilităţile în sine urmând a fi livrate începând de la jumătatea anului viitor, în următorii doi ani şi jumătate.

În această perioadă, România adaptează la fiecare două săptămâni soluţiile pentru lupta împotriva dronelor, folosindu-se de capacităţile care există la acest moment.

„Vă garantez că Armata Română face maximul pe care îl poate cu ce are la dispoziţie”, a adăugat ministrul.

O dronă a intrat, joi dimineaţă, în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, fiind emis mesaj RO-Alert pentru judeţele Suceava şi Botoşani. Ulterior, MApN a anunţat că drona s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, din judeţul Suceava. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Şi în acest caz a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

Editor : Liviu Cojan