Ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut precizări după ce a fost surprins uitându-se la telefonul mobil în timpul discursului-manifest al unei eleve de clasa a V-a. Momentul s-a petrecut la o dezbatere din Parlament despre sănătatea mintală a copiilor, în cadrul căreia Ilinica a vorbit despre presiunea uriașă pe care elevii spun că o resimt la școală și acasă. Într-o declarație pentru Digi24, ministrul a explicat că a anunțat încă de la început organizatorii că nu poate participa mai mult de o oră la dezbatere, având o zi foarte aglomerată.

„Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2:00 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamente la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente.

Dumneaei s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului Educației și cred că a și început cu «voi». Adică voi, toți cei prezenți aici. S-a adresat profesorilor, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da, avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim”, a explicat Mihai Dimian pentru Digi24.

Ilinca, o elevă de clasa a V-a, a vorbit emoționant, marți, la o dezbatere din Parlament despre sănătatea mintală a copiilor, descriind presiunea uriașă pe care elevii spun că o resimt la școală și acasă. În timp ce fata le spunea participanților că elevii sunt judecați constant și împovărați de teste și teme, ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost surprins în repetate rânduri privind telefonul mobil în timpul discursului, după cum se vede în transmisiunea live a evenimentului organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat.

Momentul a devenit vizibil în timpul intervenției Ilincăi, care s-a adresat direct ministrului Educației încă de la începutul discursului său. „Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus ea.

Pe imaginile din transmisia live se poate vedea cum ministrul Mihai Dimian stă perioade lungi cu privirea în telefon în timp ce elevii vorbesc. În cazul discursului Ilincăi, moderatorul dezbaterii i-a atras chiar atenția ministrului, spunând că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și invitând-o să ia loc la prezidiu, lângă oficiali.

Dezbaterea a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unui eveniment dedicat sănătății mintale a copiilor și tinerilor în educație, organizat de Comisia pentru Învățământ din Senat. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai instituțiilor din educație, tema centrală fiind presiunea resimțită de copii la școală, relația cu profesorii și părinții, precum și lipsa sprijinului emoțional pentru elevi.

