Cum purtăm corect mănușile de protecție în spații publice. Rafila: Decât să porți o pereche patru ore, mai bine te speli din oră în oră

Mare atenţie cum şi cât purtaţi mănuşile atunci când mergeţi în spaţii publice! Medicii ne avertizează că nu trebuie să le purtăm toată ziua, ci doar pentru activități punctuale, atunci când mergem la cumpărături sau intrăm în contact cu suprafeţe posibil contaminate.

Medicii spun că purtatul mănuşilor poate crea un fals sentiment de siguranţă şi foarte ușor putem deveni neglijenți.

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS: "Ai senzaţia că având mănuşi eşti protejat şi faci foarte multe lucruri nepotrivite. De exemplu, foloseşti mănuşa mult timp, îţi pui mâna pe faţă, eu nu am văzut pe nimeni care să poarte mănuşi şi să spele mănuşa la robinet."

Purtarea mănuşilor te fereşte de contactul direct cu suprafeţe posibil contaminate. Dacă însă, după o vizită la magazin, farmacie sau bancă ne atingem cu mănuşile faţa, telefonul mobil sau volanul maşinii, atunci le-am purtat degeaba.

Reporter: Sunteţi tentată să mai duceţi mâna la faţă cu mănuşa?

Femeie: Sunt tentată, dar mă abţin.

Reporter: Vă atingeţi cumva şi obiectele personale, telefonul?

Femeie: Nu, nu. Suna telefonul, le scot din mână şi vorbesc.

Bărbat: Nu te atingi pe faţă, nu ai cum. Dacă te atingi pe faţă scoţi mănuşa uşor, să fii curat, aşa sunt curat acum eu, şi ridic masca uşor. Când pun apoi, foarte atent, aşa să nu ating mâna liberă de mănuşa asta sau..., ştiţi, cam asta e ideea.

Sfatul medicilor este să aruncăm mănuşile după fiecare folosire, înainte de a atinge obiecte personale.

Femeie: Am maşina în parcare, le dau jos, am dezinfectant chiar pe partea laterală a uşii, după ce am dat jos mănuşile mă dezinfectez şi apoi mă aşez la volan, iar astea le arunc înainte să intru în maşină.

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS: "Unii le poartă foarte multe ore. Păi decât să port o pereche de mănuşi patru ore, mai bine nu port mănuşi şi mă spăl din jumătate în jumătate de oră sau din oră în oră. Este mult mai eficient decât să port mănuşi patru ore. Ajung să contaminez suprafeţe purtând eventualul virus dintr-o parte în alta prin intermediul mănuşilor."

