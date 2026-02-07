Live TV

Video Furie în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice: protest cu mii de oameni. Ce îi nemulțumește pe localnici

Protestatarii au aprins petarde și semnale luminoase. în Milano și Torino
Protestatarii au aprins petarde și semnale luminoase. Foto: Profimedia Images
„Eliberați munții!” „Jocurile Olimpice mă usucă”

Mii de oameni au ieșit la protest, sâmbătă seară, pe străzile din Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă, nemulțumiți de costurile ridicate ale locuințelor. Marșul, organizat de sindicate și mai multe grupuri de activiști, are ca scop evidențierea a ceea ce activiștii numesc un model urban nesustenabil, marcat de chirii tot mai mari. Manifestanții se plâng inclusiv de impactul organizării evenimentului sportiv de anvergură asupra mediului înconjurător, anunță Reuters.

În ultimul deceniu, Milano a cunoscut un boom imobiliar, iar localnicii sunt presați de creșterea costului vieții. Protestul urmează unei serii de acțiuni desfășurate înaintea Jocurilor Olimpice, inclusiv mitinguri organizate în ajunul ceremoniei de deschidere.

Vineri seara protestatarii au aprins fumigene și au scandat lozinci împotriva organizatorilor, nemulțumiți de costurile uriașe și daunele provocate mediului înconjurător. Ei spun că Torino, gazda Olimpiadei din 2006, nu și-a plătit nici acum integral datoriile după organizarea evenimentului.

Unele grupuri susțin că Jocurile Olimpice reprezintă o risipă de bani și resurse, în condițiile în care prețurile locuințelor sunt inaccesibile. Marșul are loc sub măsuri stricte de securitate, în timp ce Milano găzduiește lideri mondiali, sportivi și mii de vizitatori pentru acest eveniment sportiv global.

Eliberați munții!

Manifestanții au afișat pancarte pe care erau scrise diverse probleme, de la utilizarea zăpezii artificiale și tăierea copacilor, până la criza locuințelor din capitala financiară și a modei a țării.

Poliția a fost în stare de alertă maximă după ciocnirile violente din timpul unei manifestații de la Torino de weekendul trecut, în care peste 100 de polițiști au fost răniți.

„Jocurile nu mai sunt sustenabile din punct de vedere ecologic sau social, timpul lor a expirat”, a declarat pentru AFP Francesca Missana, o protestatară în vârstă de 29 de ani.

Criticii Jocurilor Olimpice de iarnă se plâng de impactul infrastructurii asupra mediului montan fragil, precum și de utilizarea pe scară largă a zăpezii artificiale, care consumă multă energie și apă.

Alții spun că orașul-gazdă, Milano, a devenit de nelocuit pentru mulți, localnicii fiind afectați de creșterea costurilor de trai pe fondul afluxului de noi rezidenți bogați atrași de un sistem fiscal avantajos.

„Aceste Jocuri au fost promovate ca fiind durabile și neutre din punct de vedere al costurilor”, a declarat Alberto di Monte, unul dintre organizatorii marșului, care a fost convocat de sindicate, grupuri pentru drepturile la locuință și activiști.

„Jocurile Olimpice mă usucă”

Însă, fiind una dintre cele mai dispersate geografic Jocuri din istorie – desfășurându-se în mai multe locuri răspândite în Alpii italieni – miliarde de euro au fost cheltuite pentru construirea de drumuri, în loc să fie folosite pentru protejarea munților, a declarat di Monte pentru AFP.

JO Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic. Mesajul vicepremierului pentru sportivii români

Între timp, Milano s-a transformat într-un „Disneyland plăcut pentru turiști”, găzduind o serie de evenimente importante, dar neglijând locuitorii săi, a spus el.

„Să ne recuperăm orașul, să eliberăm munții!”, se putea citi pe bannerul unui protestatar, în timp ce pe altul, cu imaginea unei picături de apă, scria: „Jocurile Olimpice mă usucă”.

Demonstratorul Giovanni Gaiani, în vârstă de 69 de ani, a criticat decizia de a tăia sute de copaci pentru a construi pista de bob Milan-Cortina, care a stârnit controverse.

Alți protestatari au ridicat zeci de copaci din carton, înainte de a-i împrăștia pe pământ, ca și cum ar fi fost tăiați.

„Munți liberi, mai puțin ICE, mai mult ghețar”, se putea citi pe un alt banner.

În Italia s-a manifestat furie inclusiv față de prezența unor agenți ai agenției americane de imigrare ICE, care asigurau securitatea delegației americane.

