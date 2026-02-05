Live TV

INSP: 11 decese cauzate de gripă în doar o săptămână. Cele mai multe cazuri, în București, Prahova și Constanța

gripa
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, totalul de la începutul sezonului ajungând la 68 de decese. Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în municipiul București (1.135), județul Prahova (894) și județul Constanța (704).

Potrivit INSP, în aceeași perioadă au fost raportate 112.896 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), ceea ce reprezintă o creștere de 7,6% față de săptămâna precedentă (104.973) și o scădere de 34,7% comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut (172.877), scris News.ro. Față de media ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice), variația a fost de -14,8%.

De asemenea, au fost înregistrate 9.039 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.499 săptămâna precedentă și 12.583 în aceeași perioadă a sezonului precedent, ceea ce reprezintă de 1,6 ori mai mult decât media ultimelor 5 sezoane (5.555).

În aceeași săptămână s-au consemnat 60 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu una mai puțin decât săptămâna precedentă și 15 mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut. Totodată, au fost raportate 209 cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care:

  • 57 cu virus gripal AH3
  • 13 cu virus gripal AH1
  • 137 cu virus gripal A nesubtipat
  • 2 cu virus gripal B

De la începutul sezonului, au fost raportate 1.444 cazuri de gripă confirmate de laborator, dintre care:

  • 428 cu virus gripal AH3
  • 72 cu virus gripal AH1
  • 937 cu virus gripal A nesubtipat
  • 6 cu virus gripal B
  • 1 cu co-infecție virus A+B

La toate cazurile AH3 secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.

Despre decese, INSP precizează că cele 68 confirmate până acum au fost înregistrate astfel:

  • 1 caz la 5-14 ani
  • 5 cazuri la 15-49 ani
  • 6 cazuri la 50-64 ani
  • 56 cazuri la ≥65 ani

În ceea ce privește vaccinarea antigripală, până la 1 februarie 2026, au fost înregistrate 1.300.994 de vaccinări, dintre care 1.274.242 pentru grupele eligibile cu decontare în regim compensat și 6.091 în farmaciile comunitare autorizate.

