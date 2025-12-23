Live TV

Rafila nu susține Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern: „Are o componentă inacceptabilă”. Va depune un amendament

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rafila
Alexandru Rafila. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, transmite marţi că Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă, pentru că amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El precizează că prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi apreciază că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii aminteşte că ordonanţa va ajunge şi în Parlament şi anunţă că nu va susţine o astfel de poziţie, relatează News.ro.

”Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar şi din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de sănătate, din Camera Deputatilor, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate”, scrie Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, pe Facebook.

Fostul ministru al Sănătăţii arată că ”această categorie de medici reprezintă un procent semnificativ din totalul medicilor din România - circa 20%”, fiind 10.000 de medici care lucrează în ambulatorii”.

”În al doilea rând, nu poţi să plăteşti un medic specialist din ambulatorii cu 60% din valoarea punctului care este oferită medicilor de familie şi ulterior să spui că vrei să faci o reformă a serviciilor de sănătate, în condiţiile în care reducerea serviciilor spitaliceşti sau impactului financiar al serviciului spitalicesc nu se poate face decât dacă dezvoltăm serviciile ambulatorii, aşa cum bine a spus Ministerul Sănătăţii. Nu poţi să dezvolţi serviciile ambulatorii şi să menţii o subfinanţare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar şi a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem şi prevenţia şi vrem să ţinem şi medicii în ţară”, subliniază deputatul PSD.

Potrivit lui Rafila, toate aceste lucruri - respectiv schimbarea piramidei serviciilor, dezvoltarea serviciilor preventive, menţinerea medicilor în ţară - nu se pot face decât dacă această categorie de medici sunt plătiţi aşa cum a existat cadrul legal stabilit, măcar cu 6,5 lei punctul faţă de 5 lei, cât este în momentul de faţă, o altă mărire urmând să fie făcută peste un an.

”Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. De altfel, această ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi eu nu voi susţine o astfel de poziţie”, a mai anunţat Alexandru Rafila.

Rafila a declarat pentru News.ro că speră ca actualul ministru al Sănătăţii să nu accepte o astfel de soluţie, că urmează să depună un amendament în Parlament legat de componenta care vizează medicina din ambulatorul de specialitate şi prorogarea termenului prin care trebuie mărit punctul pentru medicii din acest segment. Iniţial, valoarea punctului ar fi trebuit să crească la 6.5 lei de la 1 ianuarie 2026. 

„Este o abordare care din punctul meu de vedere nu are niciun fel de logică, şi nu este nici măcar din punct de vedere economic logică pentru că o cheltuială în plus în zona de ambulatorii va reduce foarte mult presiunea pe asistenţa medicală spitalicească”, a declarat prof. Rafila. 

„Eu nu pot să votez o Ordonanţă care include acest lucru. Urmează să depun un amendament în Parlament, există şi alţi colegi care doresc acelaşi lucru, de la mai multe partide politice, încât finanţarea la medicina din ambulator să respecte angajamentul, respectiv 6,5 lei pentru un punct, pentru că ne dorim într-adevăr o reformă reală a sistemului de sănătate şi o inversare a piramidei serviciilor dinspre asistenţa medicală spitalicească înspre cea ambulatorie şi bineînţeles că ne vom exercita dreptul de vot, fie în comisii, fie în plen, în consecinţă. Eu nu pot să votez o astfel de iniţiativă pentru că ea contravine nu numai angajamentelor, ci şi unei logici legate de reforma sistemului de sănătate şi unei logici economice. Eu înţeleg că reprezintă un anumit efort bugetar, lucrul ăsta putem să-l discutăm, dar efectele benefice în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de sănătate şi anumite economii care se poate face în viitor cred că trebuie luate în considerare cel puţin la fel de mult ca şi această sumă la care face referire Ministerul de Finanţe şi din câte ştiu nici Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu susţine o astfel de abordare”, a declarat pentru News.ro prof. dr. Alexadru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, pe masa Guvernului. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie
unitate de primiri urgente
Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”
medic cu stetoscop la gat
Un medic a fost pus în arest la domiciliu după ce a fost prins luând mită de la nepotul unei femei care urma să fie operată
Sănătate mintală
Ce cred americanii cu privire la sănătatea lor mintală. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
alexandru rogobete
Rogobete: Deschidem sistemul pentru medicii români din diaspora și accelerăm recunoașterea profesională
Recomandările redacţiei
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele...
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM a transmis prima analiză a chestionarului aplicat judecătorilor...
Ultimele știri
Soluția Rusiei la problemele de transport: revenirea la aparate de zbor construite și la începutul secolului al XX-lea
Masa tradiţională de Sărbători, bradul şi câteva cadouri: Cât costă un Crăciun românesc, „fără extravaganțe”
Economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, între iulie și septembrie: „Suntem într-o situație foarte ciudată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
A dispărut de la TV și și-a băgat toți banii în România: ”Am investit foarte mult”
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...