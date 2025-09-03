Live TV

Exclusiv Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”

lucian braniste
Foto: Facebook/ Lucian Braniște

Un copil de un an și jumătate a murit electrocutat în centrul orașului Vaslui, după ce a atins un spot luminos aflat într-un spațiu verde. Echipajul SMURD chemat de urgență a încercat să-l resusciteze pe micuț, însă nu a reușit să salveze viața copilului. Primarul Lucian Braniște a spus la Digi24 că acele spoturi nu erau funcționale și nu ar fi trebuit să aibă tensiune în ele. El a explicat și ce măsuri vor fi luate pentru a evita repetarea unei tragedii.

„Astfel de lucru nu trebuia să se întâmple, mai ales pe domeniul public, mai ales într-o zonă pe care noi o considerăm foarte sigură. În spațiul verde, în imediata vecinătate a unui imobil proprietate privată, sunt trei corpuri de iluminat public. Acele erau, din câte știu și mi-au transmis colegii mei, trebuiau să fie anulate, să fie nefuncționale pentru că nu mai luminau de ceva timp, dar se pare că pe unul din ele s-a constatat că există tensiune, nu o tensiune la nivelul curentului continuu 220, dar aveau ceva curent pe ele”, a spus primarul.

„S-a întâmplat evenimentul pe care nu l-am dorit, un copil jucându-se cu părinții lui, cu tatăl, era desculț prin prin iarbă, a călcat pe acel spot și s-a electrocutat, am înțeles și eu la fața locului. M-am deplasat imediat, am chemat colegii care se ocupă pe pe zona respectivă, am chemat delegatul de la contractul de mentenanță, de delegare a serviciului public de iluminat pe care îl avem încheiat și într-adevăr, în urma măsurătorilor făcute, acel spot prezenta prezenta tensiune. Au venit organele de cercetare abilitate, de la poliție, criminalistică și se fac cercetări în acest sens”, a precizat Braniște.

El spune că acele spoturi nu erau funcționale în momentul în care a preluat mandatul de primar și că aveau doar rol decorativ.
„De ce au tensiune, asta vom vedea în urma cercetărilor. Chiar dimineața am dispus să se verifice toate corpurile de iluminat care fac parte din acel ansamblu și vom vedea dacă mai avem astfel de astfel de de cazuri, sper să nu mai fie”, a spus Braniște.

El a spus că firma privată care asigură mentenanța sistemului de iluminat trebuia să facă verificări.

„I-am notificat în scris, cu termen de 2 zile, să verifice toate corpurile care fac parte din acel ansamblu, ca urmare unei modernizări de 15-17 ani, și să vedem să nu mai avem cazuri de genul acesta”, a spus Braniște.

El a adăugat că au mai avut loc evenimente publice în acea zonă, la care au participat mii de oameni, și nu a fost semnalat până atunci niciun incident.

„Nu știe nimeni cum de era tensiune pe acel pe acel spot. O să se demonstreze în urma unei expertize. O să așteptăm să vedem cercetările cum evoluează. Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”, a mai spus primarul.

