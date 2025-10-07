În județele aflate sub cod roșu de ploi au fost mobilizate forțe suplimentare, excepție făcând Capitala, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, pentru Digi24. În plus, pot fi mobilizate forțe și pe parcurs, dacă situația se înrăutățește în anumite zone.

„Au fost aduse echipe dincolo de zona verde, să zicem, cu motopompe suplimentare, cu bărci și așa mai departe. Dar au fost ridicate și nivelele de alertă din unitățile județelor aflate sub cod roșu, inclusiv București. Și ridicarea nivelului înseamnă că din nou unitățile au forțe suplimentare din cadrul personalului lor, dar s-au suplimentat, cu excepția Bucureștiului, care n-are nevoie de forțe suplimentare din afară, județele celelalte Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea au primit forțe suplimentare. Tulcea este sub cod portocaliu, nu este sub cod roșu, dar s-au trimis forțe suplimentare, plus că noi putem să mobilizăm forțe și pe parcurs, dacă vedem că situația se înrăutățește, clar că pot fi mișcate forțe la nevoie din anumite județe în altele,” a declarat Raed Arafat pentru Digi24.

ISU București este pregătit să acționeze în zonele inundabile din Capitală, a precizat șeful DSU.

„Colegii de la ISU București-Ilfov, plus, bineînțeles, Primărie, autoritățile locale, primăriile de sector, toate știu care sunt zonele respective. Dau exemplu Constanța, unde se știe de anumite zone care se inundă de la 30 litri în sus, au pus niște saci, au aranjat, să nu spunem diguri, dar au aranjat saci de nisip astfel încât să protejeze anumite structuri. A fost decizia lor și este foarte bine, pentru că știau că acolo de regulă se inundă. La București, sunt convins că cei de la Apa Nova au verificat că canalele de evacuare sunt curățate, că totul este ok pentru a face față unor ploi abundente și pentru a evita situația în care să avem bălți de apă și să avem zone în care să nu mai putem circula.

Dar colegii de la ISU București știu aceste zone, normal că sunt pregătiți. Cu cât ploile continuă și cu cât continuă inundarea unor beciuri, unor zone, nu se poate interveni pentru scoaterea apei. Apa se scoate după ce se opresc ploile, în sensul în care se opresc ploile abundente, ca să pot să scoți apa să nu se mai inunde din nou. Asta este un lucru care îl vor face colegii, sunt pregătiți pentru acest aspect în toate județele afectate, dar rămâne să vedem ce impact va fi,” a explicat Raed Arafat.

Impactul mai serios, viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale, atrage atenție șeful DSU.

„Există avertizări hidro date de colegii de la Ministerul Mediului, de la Apele Române, care ne spun pe anumite cursuri de apă care este codul de avertizare roșu, galben, portocaliu. Deci există astfel de zone și zonele inundabile, în zonele rurale, pentru că nu vorbim de orașe, s-a concentrat toată lumea pe București, noi uităm, de fapt, că impactul mai serios, viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale, care sunt zone inundabile și care sunt zone care s-ar putea să recomandăm evacuare în cursul nopții de la o zonă, dacă vedem că există un risc major. De aici, noi recomandăm populației, mesajele RO-ALERT, să le asculte, să le respecte, să colaboreze cu autoritățile. Cei care au dezactivat vreodată, la recomandarea unora și altora, RO-ALERT, să-l reactiveze pentru că devine extrem de important chiar pentru unele situații, poate salvator de viață, să urmărească aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență și cei care pot să intre pe portalul fiipregătit.ro și să citească toate sfaturile de acolo. Nu sunt multe, dar spune ce să faci înainte, în timpul și după inundații, după furtuni, ce să faci în astfel de situații,” a punctat Arafat.

