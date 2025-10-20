Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, în direct la Digi24, că nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului. Edilul a precizat că lucrările vor fi realizate de echipe specializate, în baza raportului tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.

„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a explicat Stelian Bujduveanu.

El a precizat că instituția lucrează la un proiect de hotărâre de Consiliu General, care va stabili exact atribuțiile fiecărei instituții implicate.

„Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță. Raportul de la Inspectoratul de Stat în Construcții vorbește despre dezafectarea etajelor 6, 7 și 8 și punerea în siguranță a celor de la 5 până la parter”, a spus edilul.

Totul se va desfășura cu o echipă profesionistă, formată din oameni acreditați care fac demolări și puneri în siguranță. Trebuie să facem diferența, pentru că nu vorbim despre o demolare a imobilului, ci despre o punere în siguranță, ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă.

„O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite, pentru a nu se prăbuși. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului ‘Bolintineanu’ comunității”, a adăugat Bujduveanu.

Potrivit acestuia, 111 persoane afectate de explozie sunt cazate în hoteluri, iar relocarea locatarilor din scările neafectate ar urma să înceapă în cel mai scurt timp.

„Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar al Capitalei.

Editor : Ș.A.