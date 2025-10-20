Live TV

Exclusiv Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie: Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției

Data actualizării: Data publicării:
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Foto: ISUBIF

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, în direct la Digi24, că nu se discută despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului. Edilul a precizat că lucrările vor fi realizate de echipe specializate, în baza raportului tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii de la parter până la etajul 5.

„Primăria Municipiului București a pus în siguranță întreaga zonă. Ne-am apucat să eliberăm mașinile avariate, le-am relocat în autobazele STB. Începem cu curățarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte și, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetățenii înapoi în ele, dar nu și în blocul avariat”, a explicat Stelian Bujduveanu.

El a precizat că instituția lucrează la un proiect de hotărâre de Consiliu General, care va stabili exact atribuțiile fiecărei instituții implicate.

„Astăzi vom convoca o ședință după ce vom avea draftul finalizat, iar după ce anchetatorii ne permit accesul în imobil vom începe punerea în siguranță. Raportul de la Inspectoratul de Stat în Construcții vorbește despre dezafectarea etajelor 6, 7 și 8 și punerea în siguranță a celor de la 5 până la parter”, a spus edilul.

Totul se va desfășura cu o echipă profesionistă, formată din oameni acreditați care fac demolări și puneri în siguranță. Trebuie să facem diferența, pentru că nu vorbim despre o demolare a imobilului, ci despre o punere în siguranță, ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă.

„O parte dintre etaje vor fi eliminate de sus în jos, iar celelalte vor fi consolidate și sprijinite, pentru a nu se prăbuși. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranță, cu atât putem preveni orice alt dezastru și ne putem concentra pe redarea Liceului ‘Bolintineanu’ comunității”, a adăugat Bujduveanu.

Potrivit acestuia, 111 persoane afectate de explozie sunt cazate în hoteluri, iar relocarea locatarilor din scările neafectate ar urma să înceapă în cel mai scurt timp.

„Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar al Capitalei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova urmează să fie demolat parțial, după explozia...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție din cauza majorării salariului minim. UDMR: „Am...
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat...
Kestutis Budrys
Vizita așteptată a lui Putin la Budapesta stârnește revoltă în UE...
Ultimele știri
Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
Restricţii de trafic pe DN 1, între Ploiești și Câmpina, la podul Bănești
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor primi bani și chirii „pe termen lung”. Anunțul prefectului Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Explozie în Rahova.
Conspirațiile care au invadat internetul după explozia din Rahova. De la „bombă C-4” la „fiul unui general din CSAT”
Explozie într-un bloc din Rahova.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu”
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie
Primăria Capitalei: 78 de locatari ai blocului din Rahova, cazați la hotelurile din Capitală
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc afectat de explozie, dar nu sunt din Rahova. Avertisment de la MAI
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce...
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu