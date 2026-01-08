Live TV

Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care acționează în zona Rânca

masina de deszapezire in zona ranca
Foto: Captură video Facebook / DRDP Craiova

DRDP Craiova a distribuit, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.

„Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervenţiilor pe drumurile montane. Imagini surprinse astăzi, 8 ianuarie 2026, pe DN 67C – Rânca”, au transmis, joi seară, reprezentanţii DRDP Craiova, distribuind imagini cu un utilaj în acţiune.

Specialiştii instituţiei explică faptul că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiţii dificile, fiind capabilă să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului.

Aceasta funcţionează prin frezarea zăpezii şi evacuarea ei la distanţă, în afara părţii carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.

DRDP Craiova precizează că utilajul este folosit pentru:

- asigurarea gabaritului părţii carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de deszăpezire;

- intervenţii în zone cu strat mare de zăpadă sau în sectoare puternic viscolite;

- traversarea şi degajarea drumurilor montane închise temporar circulaţiei pe perioada iernii, cum este DN 67C – Transalpina.

„Aceste autofreze sunt proprietatea CNAIR, fiind parte din dotarea tehnică naţională pentru deszăpezire.  Fiecare Direcţie Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcţie de necesităţi, în zonele cele mai afectate de condiţiile meteo”, a mai transmis sursa citată de News.ro.

Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR şi DRDP-urile asigură intervenţii eficiente în condiţii extreme de iarnă. 

