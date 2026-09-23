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Video Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan: au intervenit drumarii. Șoferii trebuie să fie pregătiți să conducă în condiții de iarnă

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ninsoare transfagarasan
Prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan. Foto: Facebook/ DRDP Brașov
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Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a anunțat, miercuri dimineaţă, că s-a înregistrat ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan şi a fost nevoiie de intervenţia utilajelor.

„Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan! Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, a anunțat, miercuri dimineaţă, DRDP Braşov. 

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Având în vedere că vremea va rămâne la fel şi în următoarele zile, drumarii recomandă şoferilor care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă.

Şi cu o zi înainte a nins în zonă, dar nu a fost nevoie de intervenţia utilajelor.

Editor : Ș.R.

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