Dan Barna, vicepreședintele USR, ar fi încălcat cel puțin o regulă de circulație în accidentul în care a fost lovit de o mașină. Imaginile camerelor de supraveghere îl arată pe politician pe trotinetă, pe o trecere de pietoni din București, situație interzisă de Codul Rutier. El precizase că trecerea avea semafor, iar imaginile arată că trec patru mașini înaintea celei care l-a lovit pe Barna, ceea ce lasă impresia că vehiculele aveau verde. Surse Digi24 spun că politicianul ar fi încercat să traverseze pe roșu.

În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede cum deputatul USR se apropie de trecerea de pietoni, iar după ce ajunge pe zebră este lovit în plin de autoturism. După impact, Dan Barna încearcă să se ridice. Șoferul iese din mașină și îl ajută. La scurt timp ajung și polițiștii.

Deputatul le-a spus inițial autorităților că nu are nevoie de îngrijiri medicale, dar, câteva ore mai târziu, pentru că se simțea rău, a mers la camera de gardă a spitalului Floreasca. Medicii au raportat incidentul la Rutieră, conform procedurii și, prin urmare, polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală.

Dan Barna a postat pe o rețea de socializare că se simte bine după accident și că are nevoie de repaus. „Pentru că au apărut mai multe informaţii pe surse: în această după-amiază, am fost implicat într-un incident rutier, am fost acroşat de o maşină pe o trecere de pietoni semaforizată din Capitală. Mulţumesc medicilor de la Spitalul Floreasca pentru grija lor, starea mea de sănătate este bună, urmările nu sunt grave, trebuie doar ceva repaus. Mulţumesc, de asemenea, poliţiştilor de la Brigada Rutieră pentru profesionalism şi promptitudine”, a scris Barna, într-un mesaj pe Facebook.

Editor : C.L.B.