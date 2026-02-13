Live TV

Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la maximul ultimilor 20 de ani. „Este un avantaj pentru economia noastră”

Data publicării:
Ruble
Foto: Profimedia

Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri EFE.

Conform statisticilor Ministerului Finanţelor, recordul anterior a fost atins în 2006, când acest indicator a ajuns la 76,5 miliarde de dolari.

Un an mai târziu, datoria Rusiei a scăzut la 52 de miliarde de dolari, iar timp de două decenii nu a depăşit pragul de 60 de miliarde de dolari.

La sfârşitul anului trecut, prim-ministrul rus Mihail Mişustin a susţinut că datoria externă a Rusiei „este printre cele mai scăzute dintre toate ţările dezvoltate”, ceea ce permite ţării să urmărească proiecte care vizează dezvoltarea tehnologică şi socială.

Ministrul de finanţe rus, Anton Siluanov, a declarat în decembrie anul trecut că datoria externă a Rusiei nu ar trebui să depăşească 20% din Produsul Intern Brut (PIB) şi a afirmat că situaţia actuală „este un avantaj pentru economia noastră”.

La rândul său, Banca Centrală a Rusiei a informat la începutul anului că datoria externă totală la data de 1 ianuarie 2026 a ajuns la 319,8 miliarde de dolari, cu 30 de miliarde de dolari mai mult decât în 2025 (o creştere de 10,4%).

„Dinamica acestui indicator a fost determinată în principal de reevaluarea pozitivă a angajamentelor din alte sectoare şi din sistemul bancar, ca urmare a aprecierii rublei, precum şi a atractivităţii finanţării prin datorii”, a declarat autoritatea de reglementare rusă.

Datoria externă de stat include angajamentele instituţiilor statului faţă de creditorii străini, în timp ce datoria externă totală cuprinde şi alte sectoare private.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
tanczos barna
3
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
4
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digi Sport
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei
kremlin in 2 prin lume
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
Discuția dintre Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon. Foto captură video Ziarul de Gardă
Dodon și Plahotniuc au negociat un acord secret care prevedea federalizarea Republicii Moldova. „Eu trebuie să mă consult cu Moscova”
Isus Petrovici Hristos trebuie să revină la numele său inițial.
Un tribunal din Kazan a ordonat unui bărbat pe nume Iisus Hristos să revină la numele anterior
ilustrație racheta Oreșnik
Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik
Recomandările redacţiei
Coronavirus Illustrations
România a intrat în recesiune tehnică. Adrian Codirlașu: „Economia nu...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Mark Rutte, despre propaganda...
accident ambulanta cotroceni masini de politie pompieri
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în...
Ultimele știri
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional. „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară
Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Nazare: „Mizăm pe confirmarea credibilității economice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 9 copii, o siluetă de model și zile care încep la 5:30. "Supermama" de 45 de ani își spune secretele și...
Cancan
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la...
Fanatik.ro
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Adevărul
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție de la Kremlin, după decizia fără precedent luată în cazul unui ucrainean
Pro FM
Thalia, trup de zeiță într-o rochie super mulată, cu un decolteu amplu, realizată de o româncă. Cât costă...
Film Now
Brendan Fraser şi Rachel Weisz revin cu "Mumia 4". A fost anunțată dată când filmul intră în cinematografe
Adevarul
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul...
Newsweek
Grindeanu anunță bani în plus la pensie și eliminarea CASS. „Austeritatea s-a încheiat”.
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Gestul făcut de soția lui James Van Der Beek la scurt timp după moartea lui. Prietenii lor se tem că e...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online