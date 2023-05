Informații în exclusivitate despre operațiunea de salvare a fetiței de 5 ani din Chiajna, ținută captivă de tată. Bărbatul nu a cedat timp de 28 de ore pentru că îi era frică de cătușe. A evitat cu orice chip întâlnirea cu polițiștii, mai ales că avea antecedente penale. Negociatorul care a coordonat echipa de intervenție, Bogdan Căpruci, un polițist școlit la FBI, a vorbit pentru Digi24 despre dificultatea misiunii. O consideră mai grea decât o luare de ostatici, tocmai pentru că era implicat un tată și copilul lui, deci un uriaș factor emoțional, care ar fi putut oricând să destabilizeze situația.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Ați fost în prima linie a negocierii. Uitându-vă în urmă, ce ați spune că s-a întâmplat acolo?

Bogdan Căpruci, comisar șef: E un caz delicat pentru era implicat un copil minor, de 5 ani, aparent sub amenințarea tatălui, o persoană cu influență asupra copilului. Pentru orice om, lucrurile astea sunt în contradicție. Te întrebi, e posibil? Da, lucrurile pot să escaladeze și pot să se ducă într-o direcție foarte, foarte enornată, foarte repede.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Ați reușit într-o măsură să înțelegeți ce era în capul acestui om. Ce voia de fapt?

Bogdan Căpruci, comisar șef: Dacă avem o situație standard, în care subiectul, cum îl numim noi, are niște cereri materiale, lucrurile sunt mult mai ușor de gestionat. Dar, când nu are ceva specific de cerut și când sigura lui cerere era să plece poliția... aici apare blocajul. Ok... unde să plecăm? Ce să facem? Să ștergem cu buretele și să revenim altă dată?

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Au fost voci care au spus: de ce nu intră peste el, după atâtea ore, ce mai așteaptă? Cum le răspundeți acestor oameni, care, sigur, își imaginează că ar fi cea mai simplă variantă.

Bogdan Căpruci, comisar șef: Aparent este cea mai simplă variantă, dar implică foarte mai multe riscuri. Riscuri pe care noi ne lăum în calcul, le analizăm și, în funcție de procentajul de succes pe care îl putem avea, o putem implementa sau nu.

Am analizat dacă ce facem noi este mai periculos decât ce face el și e o linie foarte fină, pe care trebuie să ți-o asumi. Acesta e și motivul pentru care am așteptat. Decât să faci ceva care să dezechilibreze situația... Timpul de obicei lucrează în favoarea negociatorului. De fapt, timpul scade componenta de emoție și, încet, încet, crește componenta de rațiune.

Obiectivul a fost să îl menținem într-o zonă de stabilitate emoțională, de disponibilitate, de dialog, de deschidere a comunicării, de angajare, de reasigurare, de prezentare multiplă a acțiunilor noastre pozitive față de el, de înțelegere a ceea ce își dorește el, ce vrea să facă, cum și mai ales de ce.

Încet-încet am construit, pe ideea de a minimaliza riscul. A fost un test pe care l-am trecut atunci când a predat cele două butelii, a arătat cumva o dovadă că dorește să rezolve situația.

El a cerut o măsură de reasigurare folosindu-se de avocat. Avocatul a fost pentru el o măsură asigurătorie că, noi nu vom lua vreo măsură: în imaginația și în percepția lui se gândea că cine știe ce urmează să i se întâmple dacă se predă. Acesta e și motivul pentru care a vorbit doamna avocat.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: În cele 28 de ore, a dormit vreo secundă?

Bogdan Căpruci, comisar șef: E posibil să se fi odihnit, în sensul în care s-a așezat pe o canapea, dar să doarmă efectiv – nu, pentru că am stat în contact permanent cu el. Noi l-am preluat pe o zonă de oboseală, de surmenaj, de disconfort. Noi am înțeles treaba asta, reprezenta un alt factor de risc, pentru că poți să iei decizii foarte eronate când ești surmentat, obosit. Și atunci a trebuit să lucrăm mult mai delicat, mai atent, mai precaut. Lucrurile astea implică o finețe profesională.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Care a fost cel mai dificil moment?

Bogdan Căpruci, comisar șef: Momentul cel mai dificil a fost finalul operațiunii, când el și-a dorit această măsură asiguratorie.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: În momentul în care l-ați văzut ieșind din casă și ați văzut copilul, ce ați simțit?

Bogdan Căpruci, comisar șef: Este o reușită.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Ați salvat o viață.

Bogdan Căpruci, comisar șef: Ca părinte, poate vezi lucrurile din altă perspectivă. Nu numai că am salvat o viață, am salvat două.