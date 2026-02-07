UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro

Uniunea Europeană explorează posibilități de finanțare nouă pentru apărare, după ce un program inițial de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro a fost suprasubscris (n.r. cererea a fost mai mare decât oferta), potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Discuțiile se află într-un stadiu incipient - Comisia Europeană, ramura executivă a UE, încă distribuind fonduri din programul actual de împrumuturi, au adăugat sursele. Oficialii se așteaptă, de asemenea, să rămână câteva miliarde din fond, din cauza discrepanțelor dintre cererile țărilor și contractele finale.

Odată ce banii se vor epuiza în această primăvară, Comisia va evalua procesul și va analiza fezabilitatea unei alte runde de finanțare, care ar putea include un al doilea program de împrumuturi, au spus persoanele respective, citate de presa americană.

Discuțiile reflectă dorința UE de a crește rapid producția locală de apărare pentru a se proteja de agresiunea Rusiei și de dorința președintelui Donald Trump de a reduce angajamentele de securitate ale SUA în Europa.

Anul trecut, UE a creat programul de împrumuturi pentru a încuraja achizițiile comune în domeniul apărării și pentru a simplifica procedurile de transport al echipamentelor militare pe continent. Programul a fost denumit „SAFE”.

Potrivit planului, Comisia urma să strângă fonduri pe piețele de capital și să le distribuie sub formă de împrumuturi țărilor pentru a cumpăra produse specifice de care continentul are nevoie, inclusiv rachete, echipamente terestre și sisteme de apărare antirachetă.

Oferta s-a dovedit populară: capitalele UE au depus inițial cereri în valoare de 190 de miliarde de euro. Comisia a aprobat apoi aproximativ 150 de miliarde de euro și a solicitat țărilor să elaboreze planuri de cheltuieli. Executivul UE procesează acum aceste planuri și distribuie banii sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse.

În ultimele zile, Comisia a aprobat planurile pentru 19 țări, mai rămânând însă câteva, arată Bloomberg.

„Comisia evaluează în prezent planurile naționale SAFE ale celor trei state membre rămase”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat. „Nu vom specula asupra unui posibil al doilea fond SAFE în această etapă.”

Deoarece unele dintre planurile de cheltuieli necesită de fapt mai puțini bani decât s-a aprobat inițial, este probabil ca Bruxelles-ul să aibă fonduri neutilizate de alocat, au spus sursele. Oficialii lucrează acum la acest proces. Apoi, Comisia va analiza opțiunile sale de a furniza mai multe fonduri, una dintre posibilități fiind un alt program de împrumuturi, au adăugat sursele.

Editor : C.A.