Live TV

UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro

Data publicării:
ursula von der leyen davos
Ursula von der Leyen, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană explorează posibilități de finanțare nouă pentru apărare, după ce un program inițial de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro a fost suprasubscris (n.r. cererea a fost mai mare decât oferta), potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Discuțiile se află într-un stadiu incipient - Comisia Europeană, ramura executivă a UE, încă distribuind fonduri din programul actual de împrumuturi, au adăugat sursele. Oficialii se așteaptă, de asemenea, să rămână câteva miliarde din fond, din cauza discrepanțelor dintre cererile țărilor și contractele finale.

Odată ce banii se vor epuiza în această primăvară, Comisia va evalua procesul și va analiza fezabilitatea unei alte runde de finanțare, care ar putea include un al doilea program de împrumuturi, au spus persoanele respective, citate de presa americană.

Discuțiile reflectă dorința UE de a crește rapid producția locală de apărare pentru a se proteja de agresiunea Rusiei și de dorința președintelui Donald Trump de a reduce angajamentele de securitate ale SUA în Europa.

Anul trecut, UE a creat programul de împrumuturi pentru a încuraja achizițiile comune în domeniul apărării și pentru a simplifica procedurile de transport al echipamentelor militare pe continent. Programul a fost denumit „SAFE”.

Potrivit planului, Comisia urma să strângă fonduri pe piețele de capital și să le distribuie sub formă de împrumuturi țărilor pentru a cumpăra produse specifice de care continentul are nevoie, inclusiv rachete, echipamente terestre și sisteme de apărare antirachetă.

Oferta s-a dovedit populară: capitalele UE au depus inițial cereri în valoare de 190 de miliarde de euro. Comisia a aprobat apoi aproximativ 150 de miliarde de euro și a solicitat țărilor să elaboreze planuri de cheltuieli. Executivul UE procesează acum aceste planuri și distribuie banii sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse.

În ultimele zile, Comisia a aprobat planurile pentru 19 țări, mai rămânând însă câteva, arată Bloomberg.

„Comisia evaluează în prezent planurile naționale SAFE ale celor trei state membre rămase”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat. „Nu vom specula asupra unui posibil al doilea fond SAFE în această etapă.”

Deoarece unele dintre planurile de cheltuieli necesită de fapt mai puțini bani decât s-a aprobat inițial, este probabil ca Bruxelles-ul să aibă fonduri neutilizate de alocat, au spus sursele. Oficialii lucrează acum la acest proces. Apoi, Comisia va analiza opțiunile sale de a furniza mai multe fonduri, una dintre posibilități fiind un alt program de împrumuturi, au adăugat sursele.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Maia Sandu
4
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
welding large structure
Producția de servicii a scăzut în UE și zona euro. România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mari creșteri
kaja kallas face declaratii
Șefa diplomației UE avertizează că „tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”. Ce trebuie să facă Europa
The TikTok app is seen for download in the App Store on an iPhone in this photo illustration in Warsaw, Poland on 05 October, 2022. The social app Tik
Comisia Europeană: TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care creează dependență
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste?
Recomandările redacţiei
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro”...
ambulanta smurd
Explozie la o locuință din Sectorul 2 al Capitalei: două persoane...
BUCURESTI - PRIMAR GENERAL - CONFERINTA DE PRESA - 20 DEC 2025
Ciucu acuză presiuni politice: Da, am primit telefoane de la partide...
explozie chitila 3
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile...
Ultimele știri
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open, după finala cu Emma Răducanu
JO Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic. Mesajul vicepremierului pentru sportivii români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă