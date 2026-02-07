Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open, după finala cu Emma Răducanu

Live TV

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA. Foto: Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2.

Meciul a durat o oră şi trei minute.

Cîrstea şi-a lua revanşa în faţa jucătoarei de origine română, după ce Răducanu a câştigat singurul lor meci direct anterior, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea îşi trece astfel în palmares, în ultimul său an în circuit, al patrulea titlu WTA, după cele de la Taşkent (2008), Istanbul (2021) şi Cleveland (2025). Ea mai are patru finale jucate, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021).

Răducanu rămâne cu un singur titlu în carieră, unul de Mare Şlem, la US Open (2021), aceasta fiind a doua sa finală, potrivit Agerpres.

În drumul său către trofeu, Cîrstea nu a pierdut niciun set, câştigând în primul tur în faţa uzbecei Kamlila Rahimova cu 6-4, 6-4, în optimi a dispus de slovena Tamara Zidansek cu 6-1, 6-0, în sferturi s-a impus în faţa austriecei Anastasia Potapova, campioana en titre, cu 7-5, 6-4, în semifinale a dispus de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-0, 6-3, iar în finală s-a impus cu 6-0, 6-2.

Cîrstea a fost recompensată cu un cec de 37.390 de dolari şi 250 de puncte WTA, iar Răducanu a primit 22.125 de puncte şi 163 de puncte WTA.

Titlul la dublu a fost obţinut de perechea Kamila Rahimova (Uzbekistan)/Sara Sorribes Tormo (Spania), victorioasă în finală cu 7-6 (9/7), 6-3 în finala cu chinezoaicele Xinyu Wang/Saisai Zheng.

Rahimova şi Sorribes Tormo s-au ales cu 13.600 de dolari şi 250 de puncte WTA la dublu, iar Wang şi Zheng au fost premiate cu 7.650 de dolari şi 163 de puncte WTA la dublu.

