Diana Buzoianu a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva la mai puțin de jumătate din valoarea actuală

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum, de la 12.000 de lei la 5.000 de lei.

Diana Buzoianu a afirmat că valoarea indemnizaţiei este stabilită de către oficiali din Romsilva, dar este avizată de ministru.

„Din perspectiva Consiliului de Administraţie Romsilva, eu am redus de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, dacă nu mă înşel şi aceasta cu siguranţă nu este o sumă care va fi atinsă pe plafonul nou pus. Legea este una cumva aberantă, pentru că, practic, eu după ce am pus această sumă tot legea vine şi spune că într-un termen de nu ştiu câte săptămâni Consiliul de Administraţie creează un fel de comitet tot din dumnealor format, care vine şi spune cât ar trebui să fie indemnizaţia lor. Deci dumnealor decid asupra propriei indemnizaţii, care ar trebui să fie nivelul indemnizaţiei.

Ministerul avizează această sumă. Eu sper că nu va veni la mine o sumă de avizare mai mare de 5.000 de lei, pentru că mie mi se pare că este o sumă mai mult decât rezonabilă pentru munca care se va desfăşura în această perioadă la Romsilva”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că toate „situaţiile absurde” din instituţii din subordinea Ministerului Mediului pot fi schimbate, „dacă există dorinţă politică”.

Citește și:

Control la Romsilva: pierderi financiare mari la șase direcții silvice, cinci ani la rând. Raportul a fost trimis Parchetului General

Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat”

Editor : Ș.R.