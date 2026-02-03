Live TV

Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio", acum la un click distanță

Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.

Gândită pentru a integra într-un singur loc întregul conținut difuzat ON AIR, ONLINE și secvențele din culisele Digi FM, interfața propune o navigare flexibilă și intuitivă, în care informația și divertismentul sunt mereu la îndemână. Streaming-ul audio live rulează fără întreruperi, iar utilizatorii ajung rapid, printr-un simplu click, la programele preferate din grilă, dezbateri sau podcasturi, completate de alte formate speciale și de știri actualizate în permanență. Interacțiunea este întregită de o secțiune video care aduce mai aproape înregistrări și momente din emisiuni, care pot fi revizionate și reascultate oricând.

Urmăritorii vor putea primi notificări pentru subiecte de interes astfel încât să rămână conectați constant la știrile de impact, materialele în premieră și interviurile realizate și transmise pe post.

Aplicația Digi FM a fost concepută pentru a reuni sub același acoperiș digital tot ce are radioul mai bun: emisiunile live, știrile verificate și momentele exclusive care definesc identitatea Digi FM. Ne-am dorit o platformă intuitivă, ușor de folosit, prin care să fim prezenți în viața ascultătorilor noștri oriunde s-ar afla, oferindu-le libertatea de a alege între stream-ul live și formatele de podcasturi sau video, pentru o experiență Newsic Radio totală. Proiectul a fost dezvoltat alături de echipa de software și de colegul meu, Florin Goldic, Coordonator Departament Radio Multimedia și sperăm ca noul canal de conectare cu publicul Digi FM să devină un reper pentru comunitatea noastră.” a declarat Andrei Chirica, Coordonator Departament Online Digi FM.

Cu acest pas, Digi FM extinde experiența radio dincolo de frecvențele clasice, transformând dispozitivul mobil într-un companion audio, ancorat în tendințele prezentului: flexibil, accesibil și relevant.
Digi FM. Un radio bine crescut. Acum și în aplicație.
Ca să știi.

Despre Digi FM
Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

