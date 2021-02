„Din România, cu dragoste”. Mesaj cu tâlc postat de militarii americani care operează drone-spion MQ-9 Reaper în ţara noastră

Militarii americani din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA care operează dronele MQ-9 Reaper recent dislocate la baza aeriană de la Câmpia Turzii au publicat un mesaj pe Facebook cu titlul „Din România cu dragoste” („From Romania with love”), cu trimitere la titlul filmului din seria James Bond „From Russia with love” („din Rusia cu dragoste”). Dronele Reaper execută, în această perioadă, misiuni de spionaj, recunoaştere şi supraveghere aeriană, despre care US Air Force nu a oferit detalii suplimentare.

„Din România cu dragoste. Militarii recent dislocaţi, împreună cu aeronavele MQ-9 Reaper, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii, România, execută misiuni de spionaj, supraveghere şi cercetare în sprijinul operaţiunilor NATO”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a US Air Force.

Un detaşament din 90 de militari americani şi un număr neprecizat de drone Reaper au sosit, la începutul lunii februarie, în România, la Câmpia Turzii.

„Dispunerea înaintată şi capacitatea rapidă de dislocare a dronelor noastre MQ-9 în această locaţie strategică reprezintă un semnal de încredere pentru aliaţii şi partenerii noştri şi, în acelaşi timp, un mesaj prin care le te transmitem adversarilor noştri că putem reacţiona rapid în cazul oricărui tip de ameninţare”, a declarat generalul Jeff Harrigian, comandantul Forţelor Aeriene ale SUA în Europa şi Africa.

Dronele MQ-9 Reaper au mai fost dislocate provizoriu şi anul trecut în România. Dronele au fost folosite la exerciţiul militar româno-american „Dacian Reaper 20”, unde au simulat misiuni de „sprijin aerian la sol”, împreună cu militarii români.

Aceste vehicule aeriene fără pilot pot fi folosite și pentru supraveghere aeriană în zona Mării Negre, unde Rusia și-a intensificat prezența militară.

MQ-9 Reaper a devenit cunoscută în întreaga lume după ce s-a aflat că această dronă l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani în ianuarie 2020.

