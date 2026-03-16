Live TV

Video Radu Miruță, după ce Traian Băsescu a vorbit de riscul unui atac iranian: „Am primit în scris că avioanele nu transportă explozibil”

Data actualizării: Data publicării:
Radu Miruta
Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Radu Miruță a fost întrebat, luni, despre analiza personală făcută de fostul președinte Traian Băsescu, care a spus că nu exclude ca Iranul să lovească forțele dislocate de americani în România, pentru că acestea nu reprezintă, în opinia sa, „echipament militar defensiv”. Ministrul Apărării a subliniat că Armata SUA a dat asigurări, în scris, că aeronavele trimise în România nu transportă explozibil.

„Eu apreciez foarte mult opiniile domnului președinte Băsescu. Așa cum dumnealui a menționat, sunt aprecieri personale ale domniei sale. Pentru a clarifica niște aspecte pe care eu le-am văzut un pic diferite față de situația reală: nu este vorba de aeronave care transportă explozibil, nu este vorba de bombardiere. Acest lucru a fost verificat de Ministerul Apărării înaintea ședinței CSAT, înainte de votul acordat în Parlament și am informat toate aceste lucruri.

Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil. Așadar, de pe teritoriul național nu se va pleca cu încărcătură ofensivă”, a explicat Radu Miruță, într-o declarație de luni seară.

Într-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre riscul ca Iranul să atace instalațiile americane dislocate pe teritoriul României, despre care spune că nu reprezintă „echipament militar defensiv” și care ar putea fi folosite pentru a ataca Teheranul. Băsescu a cerut autorităților să pregătească populația pentru un astfel de scenariu.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...