Radu Miruță a fost întrebat, luni, despre analiza personală făcută de fostul președinte Traian Băsescu, care a spus că nu exclude ca Iranul să lovească forțele dislocate de americani în România, pentru că acestea nu reprezintă, în opinia sa, „echipament militar defensiv”. Ministrul Apărării a subliniat că Armata SUA a dat asigurări, în scris, că aeronavele trimise în România nu transportă explozibil.

„Eu apreciez foarte mult opiniile domnului președinte Băsescu. Așa cum dumnealui a menționat, sunt aprecieri personale ale domniei sale. Pentru a clarifica niște aspecte pe care eu le-am văzut un pic diferite față de situația reală: nu este vorba de aeronave care transportă explozibil, nu este vorba de bombardiere. Acest lucru a fost verificat de Ministerul Apărării înaintea ședinței CSAT, înainte de votul acordat în Parlament și am informat toate aceste lucruri.

Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil. Așadar, de pe teritoriul național nu se va pleca cu încărcătură ofensivă”, a explicat Radu Miruță, într-o declarație de luni seară.

Într-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre riscul ca Iranul să atace instalațiile americane dislocate pe teritoriul României, despre care spune că nu reprezintă „echipament militar defensiv” și care ar putea fi folosite pentru a ataca Teheranul. Băsescu a cerut autorităților să pregătească populația pentru un astfel de scenariu.

