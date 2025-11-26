Doctoriță cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă tot programul

O femeie de 62 de ani din judeţul Timiş este cercetată pentru înşelăciune, abuz în serviciu şi fals, după ce nu s-ar fi prezentat sau s-a prezentat sporadic, la locul de muncă, unde era angajată ca medic primar de medicină sportivă. În acte, ea figura ca prezentă pe toată durata programului.

Potrivit IPJ Timiş, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au pus în executare, miercuri, două mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal întocmit pentru înşelăciune, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, relatează News.ro.

„În baza probatorului administrat, a rezultat faptul că o femeie de 62 de ani, în calitate de medic primar de medicină sportivă, nu s-ar fi prezentat la locul de muncă sau s-ar fi prezentat sporadic, deşi figura pontată ca prezentă pentru întreaga durată prevăzută în contractul individual de muncă”, a transmis IPJ Timiş.

În urma percheziţiilor făcute la domiciliul şi la locul de muncă al femei, poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe documente, precum şi diverse sume de bani.

Femeia a fost dusă pentru audieri la sediul Poliţiei Municipiului Lugoj.

