O profesoară cunoscută ca având probleme a atacat doi elevi cu spray lacrimogen. E. Andronescu: Medicul îi dă aviz şi ea recidivează

Doi elevi de clasa pregătitoare au fost atacați de o profesoară cu spray lacrimogen. S-a întâmplat la o școală dintr-o comună din Satu Mare.

Incidentul s-a petrecut miercuri, la şcoala din Santău.

O învăţătoare a stropit cu spray paralizant doi copii, susţinând că "a fost atacată, aşa că a fost în legitimă apărare".

Copiii au fost duşi la spital, starea lor este în afara oricărui pericol.

Învăţătoarea a fost reţinută pentru 24 de ore.

Fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat la Digi24 că este cunoscută situaţia acestei profesoare agresive, că ea "recidivează” în fiecare an, dar că nu poate fi scoasă din sistem întrucât medicul îi emite în fiecare an aviz că poate lucra cu elevii.

„Nu are ce căuta în şcoală. Situaţia se repetă de mulţi ani cu doamna respectivă. Medicul îi dă anual aviz de om sănătos şi ea poate să revină, astfel, la şcoală mereu.

Am vorbit acum câteva minute cu inspectorul şcolar general de la Satu Mare şi el mi-a spus că ea are o notă la titularizare de 7 şi ceva şi că în fiecare an participă la concursul organizat de inspectorat pentru a ocupa un post cu suplinire.

Anual, medicul îi dă aviz de persoană sănătoasă, care poate lucra cu copiii, şi iată că ea recidivează”, a declarat Ecaterina Andronescu.