Doi oameni au murit carbonizați și doi au suferit răni grave într-un incendiu în Iași

Doi oameni au murit carbonizați, iar alți doi au ajuns la spital, în stare gravă, după un incendiu care a cuprins o casă din Iași.

Flăcările au distrus în totalitate imobilul de aproximativ 100 de metri pătrați, în care locuiau cele patru persoane: o bătrână, cei doi fii ai săi și chiriașul lor. Vecinii au văzut flăcările și au sunat de urgență la 112.

Pompierii au reușit cu greu să stingă focul.

"Am văzut o flacără la vecinii mei, am sunat la 112, am început să strig la vecini, au început să pocnească geamurile.

Nu am putut să intru, pompierii au venit destul de repede și au scos două persoane din cele 4. Era flacără foarte mare", a povestit un vecin.

