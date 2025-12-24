Live TV

Doi români au fost trimiși în judecată, după ce ar fi păgubit Guvernul Marii Britanii cu peste un milion de lire

bancnote de 50 de lire sterline insirate pe o masa
Foto: Profimedia Images

Două persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate că ar fi beneficiat ilegal de peste un milion de lire sterline de la Guvernul britanic. Dosarul celor doi români va fi judecat de Tribunalul București.

Cele două persoane sunt acuzate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, relatează News.ro.

Concret, cei doi au înregistrat la Agenția Fiscală a Marii Britanii și într-o aplicație de returnare de taxe angajatori fictivi și multe persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitând frauduluos să li se returneze impozite.

În acest fel, cei doi au reușit să obțină de la Guvernul Marii Britanii peste 1,3 milioane de lire sterline, bani pe care i-au virat ulterior în conturile bancare personale și i-au retras succesiv la mai multe bancomate.

„Pentru identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de probă necesare probării activităţii infracţionale, în cauză a fost încheiat un Acord european de cooperare cu autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST”, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Cei doi vor rămâne în arest preventiv, mai transmit procurorii.

