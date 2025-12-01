Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Președintele SUA: „Nu interpretaţi nimic!”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters.

„Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da”, a spus duminică Trump, când a fost întrebat dacă a vorbit cu Maduro. El a vorbit cu reporterii la bordul avionului Air Force One. „Nu aş spune că a mers bine sau rău, a fost un telefon”, a spus Trump referitor la conversaţie, scrie News.ro.

The New York Times a relatat că Trump a vorbit cu Maduro la începutul lunii trecute discutând despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite.

Dezvăluirea convorbirii telefonice vine în contextul în care Trump continuă să folosească o retorică belicoasă în ceea ce priveşte Venezuela, dar ia în considerare şi posibilitatea diplomaţiei.

Sâmbătă, Trump a declarat că spaţiul aerian deasupra şi din jurul Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime”, dar nu a dat mai multe detalii, stârnind anxietate şi confuzie la Caracas, în timp ce administraţia sa intensifică presiunea asupra guvernului Maduro.

Citește și

Cât din teritoriul Americii ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor rusești Oreșnik, dacă Putin le desfășoară în Venezuela



Când a fost întrebat dacă afirmaţiile sale în legătură cu spaţiul aerian înseamnă că atacurile împotriva Venezuelei sunt iminente, Trump a răspuns cu un sfat către jurnalişti: „Nu interpretaţi nimic”.

Administraţia Trump a analizat opţiunile legate de Venezuela pentru a combate ceea ce a descris ca fiind rolul lui Maduro în furnizarea de droguri ilegale care au ucis americani. Preşedintele socialist al Venezuelei a negat orice legătură cu comerţul ilegal cu droguri.

Reuters a relatat că opţiunile luate în considerare de SUA includ o încercare de a-l răsturna pe Maduro de la putere şi că armata SUA este pregătită pentru o nouă fază de operaţiuni după o concentrare masivă de forţe militare în Caraibe şi după aproape trei luni de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei.

Grupurile pentru drepturile omului au condamnat atacurile ca fiind ucideri extrajudiciare ilegale ale civililor, iar unii aliaţi ai SUA şi-au exprimat îngrijorarea crescândă că Washingtonul ar putea încălca dreptul internaţional.

Trump a declarat că va verifica dacă armata SUA a efectuat un al doilea atac în Caraibe, care a ucis supravieţuitori în timpul unei operaţiuni din septembrie, adăugând că nu ar fi dorit un astfel de atac.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacurile sunt legale şi sunt menite să fie „letale”.

Trump a declarat săptămâna trecută membrilor armatei că SUA vor începe „foarte curând” operaţiuni terestre pentru a-i opri pe traficanţii de droguri venezueleni.

Editor : Sebastian Eduard