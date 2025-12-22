Live TV

Dosar penal in rem după atacul cibernetic de la Apele Române. DIICOT: „A avut ca rezultat criptarea datelor informatice”

Data publicării:
După atacul cibernetic de tip ransomware de la Apele Române, DIICOT a anunțat luni, 22 decembrie, că a fost înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Investigațiile au fost declanșate, după ce  Administrația Națională Apele Române a formulat plângere penală cu privire la un atac informatic de tip «ransomware», constând în aceea că, autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției,  atac informatic ce a avut ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor  pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a transmis DIICOT.

Amintim că Administrația Națională Apele Române a anunțat că nu există un impact esenția asupra activităților esențiale ale instituției. Activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. 

Instituția a mai spus că investigația este în curs de derulare, iar în acest moment, nu este cunoscut modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea.

Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare

