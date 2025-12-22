Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune că activitățile esențiale nu au fost afectate

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat, referitor la atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere, că nu există un impact esenția asupra activităților esențiale ale instituției. Activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. Directoratului Național de Securitate Cibernetică recomandă să existe negocieri cu atacatorii cibernetici.

„Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente responsabile continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice. Activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și sunt operate local prin personalul deservent, coordonat prin dispecerate. Activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată”, arată comunicatul de presă al Apelor Române.

Instituția a mai spus că investigația este în curs de derulare, iar în acest moment, nu este cunoscut modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea.

Riscuri și impact

„Tehnologiile operaționale (OT) nu au fost afectate”, mai spune sursa citată care adaugă că nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale „Apele Române”.

„Cu sprijinul autorităților competente responsabile ale statului, a fost adoptat un plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice. Administrația Națională „Apele Române” reiterează că investigația este în desfășurare și vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea pot fi comunicate public, pentru a evita confuzia și pentru a asigura securitatea proceselor informaționale”, a conchis sursa menționată.

Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja fenomenul infracţional.

