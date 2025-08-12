Live TV

Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare din PNRR. În unele județe prețul ar fi fost dublu

Foto cu caracter ilustrativ: Ovidiu Micsik / Inquam Photos

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după apariţia unor informaţii că în unele judeţe aceasta s-ar fi făcut la un preţ dublu.

Dragoş Pîslaru a scris, marţi, pe Facebook, că nu se poate vorbi despre modernizarea României şi investiţii pentru viitorul copiilor dacă „banii europeni sunt folosiţi incorect sau chiar furaţi”.

El a adăugat că a citit cu „profundă indignare” informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR şi că va trimite Corpul de Control pentru a demara o anchetă în acest caz.

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităţilor implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruţa Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor împotriva bugetului UE”, a precizat ministrul Dragoş Pîslaru.

El a mai spus că fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor.

„Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

Publicaţia Reporter de Iaşi, citată de News.ro, a scris, luni, că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.

La secţiunea „anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figurează cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţin jurnaliştii.

„Capacul este uriaş: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, că proiectul achiziţionării microbuzelor electrice a fost finanţat prin PNRR şi că a fost realizat în mod transparent.

Costel Alexe a mai precizat că „preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi nu intervine în procedurile de achiziţie publică, care sunt organizate exclusiv de specialiştii din aparatul de specialitate al instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor specifice finanţărilor din fonduri europene, în acest caz PNRR”.

Editor : C.S.

