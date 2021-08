Dragoș Săvulescu, eliberat din arest. Omul de afaceri a fost pus sub control judiciar și nu are voie să părăsească Grecia

Omul de afaceri Dragoș Săvulescu a fost eliberat din arest în Grecia. Procesul a fost deschis după ce România a cerut extrădarea lui, care se va judeca în continuare, însă cu el sub control judiciar. Fostul acționar de la Dinamo nu are voie să părăsească Republica Elenă.

Dragoș Săvulescu, reținut de autoritățile din Grecia, în noaptea de duminică spre luni, în timp ce se afla pe insula Mykonos, este sub control judiciar în Grecia.

Măsura a fost dispusă de o instanță locală care a judecat solicitarea venită din România pentru extradărea omului de afaceri.

Plasarea sub control judiciar înseamnă că Dragoș Săvulescu are o serie de obligații, printre ele și aceea de a se prezenta la poliție la termenele stabilite de judecător, și, în plus, nu are voie să părăsească Grecia.

Săvulescu a fost prins după ce iubita sa a postat, pe rețelele de socializare, imagini în care afaceristul apărea în Grecia, pe insula Mykonos.

Dragoș Săvulescu avea un mandat de arestare pentru o condamnare de 5 ani de închisoare cu executare. În acelaşi dosar a fost condamnat şi Radu Mazăre, în prezent încarcerat.

Autoritățile din Italia au rejudecat cazul lui Săvulescu și au decis să șteargă o parte din pedeapsă și restul rezultat să fie cu suspendare și să poată fi ispășit în Italia.

În urma cooperării polițienești internaționale, însă, Dragoș Săvulescu a fost reținut, în noaptea de duminică spre luni, de autoritățile elene, în Grecia (Mykonos), deși el nu ar fi trebuit să plece din Italia.

Omul de afaceri Dragoş Săvulescu, fost acţionar la FC Dinamo, a fost dat în urmărire internaţională în februarie 2019, după ce nu a fost găsit de poliţişti pentru ca aceştia să pună în aplicare sentinţa de cinci ani şi şase luni de închisoare primită în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje din Constanţa.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au condamnat, în 2019, pe inculpaţii din dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, deciziile fiind definitive. Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu a fost condamnat la cinci ani de închisoare, fostul acţionar FC Dinamo Cristian Borcea a fost condamnat şi el la cinci ani de închisoare, iar omul de afaceri Dragoş Săvulescu, şi el fost acţionar la Dinamo, la cinci ani şi şase luni de închisoare.

