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Drone rusești, detectate în apropiere de granița României. Forțele Aeriene au ridicat în aer un elicopter Puma

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elicopter Puma Socat lansează rachete
Elicopter Puma Socat în cadrul exerciţiului de la Capu Midia. Foto: Forţele Aeriene Române
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Radarele MApN au detectat, în cursul nopţii de joi spre vineri, un grup de drone la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România, autoritățile emițând un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea. Forţele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 Puma Socat pentru monitorizarea situaţiei.

Ministerul Apărării Naționale a informat vineri dimineață că, în urma incidentului, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

„În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00:10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România”, a informat MApN într-un comunicat.

Pentru monitorizarea situaţiei, un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 00:48.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00:56.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:33.

MApN monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate, mai arată sursa citată.

Editor : B.P.

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