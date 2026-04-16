Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care ar urma să intre în vigoare marți, la ora 17:00, ora Coastei de Est (miezul nopții, ora României), după discuții cu liderii celor două țări. Președintele american a declarat că îi va invita la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun pentru primele negocieri directe de amploare din ultimele decenii, susținând că acordul ar putea deschide calea către o pace durabilă în regiune.

Trump a precizat că a avut convorbiri cu președintele Libanului, Joseph Aoun, și cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ambii fiind de acord cu inițierea armistițiului.

„Tocmai am avut discuții excelente cu foarte respectatul președinte Joseph Aoun, al Libanului, și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, al Israelului”, a scris Trump joi pe Truth Social.

Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza PACE între țările lor, vor începe oficial un ARMISTIȚIU de 10 zile la ora 17:00 EST.

Potrivit acestuia, Israel și Liban s-au întâlnit marți, la Washington, pentru prima dată în 34 de ani, în prezența secretarului de stat american, Marco Rubio.

„Am dispus ca vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio, împreună cu șeful Statului Major Interarme, Dan ‘Razin’’ Caine, să colaboreze cu Israel și Liban pentru a obține o PACE de durată. A fost onoarea mea să rezolv 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al 10-lea, așa că haideți să REUȘIM! ”, a scris Trump joi pe Truth Social.

Trump a mai spus că intenționează să îi invite pe Benjamin Netanyahu și Joseph Aoun la Casa Albă pentru „primele discuții semnificative” între Israel și Liban din 1983.

„Pe lângă declarația emisă, îi voi invita la Casa Albă pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, și pe președintele Libanului, Joseph Aoun, pentru primele discuții semnificative între Israel și Liban din 1983, acum foarte mult timp. Ambele părți vor să vadă PACE, iar eu cred că acest lucru se va întâmpla rapid”, a adăugat ulterior președintele american.

