News Alert Trump anunță armistițiu de 10 zile între Israel și Liban: „Am rezolvat 9 războaie, acesta va fi al 10-lea”

Donald Trump.Foto: Profimedia

Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care ar urma să intre în vigoare marți, la ora 17:00, ora Coastei de Est (miezul nopții, ora României), după discuții cu liderii celor două țări. Președintele american a declarat că îi va invita la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe președintele libanez Joseph Aoun pentru primele negocieri directe de amploare din ultimele decenii, susținând că acordul ar putea deschide calea către o pace durabilă în regiune.

Trump a precizat că a avut convorbiri cu președintele Libanului, Joseph Aoun, și cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ambii fiind de acord cu inițierea armistițiului.

„Tocmai am avut discuții excelente cu foarte respectatul președinte Joseph Aoun, al Libanului, și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, al Israelului”, a scris Trump joi pe Truth Social.

Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza PACE între țările lor, vor începe oficial un ARMISTIȚIU de 10 zile la ora 17:00 EST.

Potrivit acestuia, Israel și Liban s-au întâlnit marți, la Washington, pentru prima dată în 34 de ani, în prezența secretarului de stat american, Marco Rubio.

„Am dispus ca vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio, împreună cu șeful Statului Major Interarme, Dan ‘Razin’’ Caine, să colaboreze cu Israel și Liban pentru a obține o PACE de durată. A fost onoarea mea să rezolv 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al 10-lea, așa că haideți să REUȘIM! ”, a scris Trump joi pe Truth Social.

Trump a mai spus că intenționează să îi invite pe Benjamin Netanyahu și Joseph Aoun la Casa Albă pentru „primele discuții semnificative” între Israel și Liban din 1983.

„Pe lângă declarația emisă, îi voi invita la Casa Albă pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, și pe președintele Libanului, Joseph Aoun, pentru primele discuții semnificative între Israel și Liban din 1983, acum foarte mult timp. Ambele părți vor să vadă PACE, iar eu cred că acest lucru se va întâmpla rapid”, a adăugat ulterior președintele american.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Hegseth: Blocada porturilor iraniene va dura cât e nevoie. Ce a discutat Trump cu liderul libanez

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nava pe apa
2
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Agricultură
4
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
mihai dimian
5
Gafă a ministrului Educației, Mihai Dimian: La Bacalaureat avem o medie de 5 pentru a...
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
Digi Sport
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV celebrates Mass at the Basilica of St. Augustine in Annaba, Algeria
„Simptomul vizibil al unei ciocniri mult mai profunde”. Cum a devenit Papa Leon adversarul neînfricat al lui Donald Trump
drone rusesti
Dronele de atac cu sens unic: armele de înaltă tehnologie și cost redus care „democratizează” războiul de precizie
Papa Leon și Donald Trump
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
Cimitirul wagner din Rusia
Numărul cimitirelor și crematoriilor din Rusia a crescut dramatic în ultimii ani
Pete Hegseth
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Schimbare pe frontul din Liban, după discuția lui Trump cu președintele țării. Reacția Hezbollah
