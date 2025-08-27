Live TV

După 25 de ani și 25.000 de medici plecați, se face un studiu despre motivele pentru care medicii tineri aleg să profeseze în alte țări

Medicii tineri, rezidenţii, studenţii la Facultăţile de medicină pot participa începând de azi la un studiu care are ca obiectiv aflarea motivelor pentru care unii dintre aceştia aleg să profeseze în alte ţări, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, deputatul Andrei Baciu, membru în comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor.

„Studiul l-am conceput împreună cu o echipă de tineri profesionişti şi cu seniori în domeniul sociologiei. (...) Din România au plecat, nu ştie nimeni cifra exactă, dar se poate presupune că au plecat undeva la 25.000 de medici în ultimii 25 de ani. Mai grav este şi faptul că unul din doi medici tineri sub 35 de ani ia în considerare emigrarea. Este absolut esenţial să avem suficient de mulţi medici în România care să poată să compună un sistem de sănătate cât mai modern, cât mai european. Cred că este absolut esenţial să vedem care sunt cauzele adevărate şi care sunt motivele pentru care medicii iau decizia să plece. La fel de important - care sunt ingredientele care ar face din România o alternativă”, a explicat Baciu.

El a evidenţiat că trebuie stabilite priorităţile şi luate măsurile legislative necesare.

„Trebuie să vedem care sunt realmente priorităţile şi să ne apucăm de treabă, astfel încât să putem să şi schimbăm ceva în ţara asta. Încurajarea mea este ca cei care sunt medici rezidenţi şi studenţi să intre şi să completeze formularul de pe site-ul respectiv - https://respectpentrumediciitineri.ro. Vrem să aflăm în detaliu care sunt adevăratele motive, astfel încât să putem construi soluţii reale şi adaptate nevoilor studenţilor şi medicilor tineri din România şi din diaspora. De aceea, vreau să transform aceste concluzii şi observaţii pe care le vom avea în urma studiului în măsuri legislative clare, pe care le voi propune în Parlament”, a transmis Andrei Baciu.

Potrivit deputatului, la proiect au contribuit Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţă şi Tehnologie "George Emil Palade" Târgu-Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara.

 

 

