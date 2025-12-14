Live TV

După criza de la Paltinu, alte localități din Prahova pot folosi acum apa pentru consum. Unde mai este valabilă restricția

Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025.
DSP Prahova a anunțat că în urma analizelor efectuate, în sistemele Verbilău și Șotrile apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat. Interdicțiile se mențin în Aluniș.

„În urma întreruperii furnizării de apă potabilă survenită în data de 28.11.2025 în condiţiile lucrărilor survenite la nivelul barajului Paltinu şi a codului portocaliu de precipitaţii, a fost afectată de întreruperea distribuţiei de apă potabilă o serie de zone de aprovizionare cu apă potabilă de pe raza judeţului Prahova”, informează DSP Prahova.

„Având în vedere situaţia precizată mai sus, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova a stabilit şi comunicat măsurile preventive pentru protecţia consumatorilor din zonele de aprovizionare cu apă potabilă afectate (respectiv interdicţia de consum până la reîncadrarea apei furnizate prin aceste sisteme în parametrii de potabilitate prevăzute în normele legale).

În urma reluării distribuţiei apei, furnizorii de apă care exploatează sistemele de aprovizionare cu apă potabilă afectate şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova au prelevat probe de apă de la nivelul punctelor de consum reprezentative din zonele de aprovizionare cu apă potabilă amintite în vederea analizării acestora”, precizează comunicatul.

„Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Vărbilău şi Şotrile a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizata mai sus în sistemele Vărbilău şi Şotrile (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat).

În sistemul de distribuţie al apei Aluniş, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul parametrilor de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)”.

DSP mai informează că de îndată ce vor fi finalizate analizele probelor de apă prelevate şi din aceste sisteme, după evaluarea rezultatelor acestor analize şi în funcţie de rezultatele acestor analize, se vor da publicității informații asupra condiţiilor de consum şi de utilizare a apei furnizate în aceste sisteme.

