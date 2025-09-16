Eduard Hellvig, fost șef SRI: Ezitarea ministrului Apărării e muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o în societate

Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă frontal pe Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării. Prilejul îl reprezintă episodul dronei și explicațiile care au curs după aceea. Hellvig crede că acestea u fost ezitante, neasumate politic, și că ar fi preferat un ministru care să spună: „băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.”

„Știm, decizia de a lovi drona stătea legal în mâinile piloților de vânătoare. Iar în cer, câteodată, nu e ca pe Pământ. Oamenii au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ. Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată. În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea “trigger happy””, a scris Hellvig pe contul său de X.

„Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea. Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, în cer și pe pământ, parcă așteptam ceva asumare politică, un pic de protejare a unor militari aflați la datorie. Cumva să ni se spună că “băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.””

Hellcig continuă: „În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei. Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră”.

Concluzia fostului director SRI este că „mai ales după roiul din Polonia; golanii vor să învârtă bățul prin jar pentru a genera scântei. Pentru a acredita în inimile publicului de acasă ideea că războiul e cu întreg NATO. Pentru a galvaniza o societate (a lor), pentru a testa coeziunea (a noastră), pentru a spori starea de nervozitate politică în zonă. Pentru a răni societăți întregi deja fezandate prin dezinformări. Acestea deja nu mai sunt secrete”.

Evaluarea „riscurilor colaterale”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat duminică, la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul.

Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București - «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate. „Ne place sau nu ne place, cred că va trebui să ne obișnuim”, cu astfel de evenimente.

Mulți au interpretat declarațiile lui Moșteanu în legătură cu ecest eveniment ca o derogare a responsabilității către cei de la manșă.

Incidentul de la finalul săptămânii trecute l-a făcut pe vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, să declare că România ar fi trebuit să transmită un mesaj de forță. El a criticat, de asemenea, modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și l-a acuzat de incoerență.

