Live TV

Eduard Hellvig, fost șef SRI: Ezitarea ministrului Apărării e muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o în societate

Data publicării:
hellvig
Din articol
Evaluarea „riscurilor colaterale”

Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, îl atacă frontal pe Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării. Prilejul îl reprezintă episodul dronei și explicațiile care au curs după aceea. Hellvig crede că acestea u fost ezitante, neasumate politic, și că ar fi preferat un ministru care să spună: „băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.”

„Știm, decizia de a lovi drona stătea legal în mâinile piloților de vânătoare. Iar în cer, câteodată, nu e ca pe Pământ. Oamenii au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ. Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată. În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea “trigger happy””, a scris Hellvig pe contul său de X.

„Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea. Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, în cer și pe pământ, parcă așteptam ceva asumare politică, un pic de protejare a unor militari aflați la datorie. Cumva să ni se spună că “băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.””

Hellcig continuă: „În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei. Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră”.
Concluzia fostului director SRI este că „mai ales după roiul din Polonia; golanii vor să învârtă bățul prin jar pentru a genera scântei. Pentru a acredita în inimile publicului de acasă ideea că războiul e cu întreg NATO. Pentru a galvaniza o societate (a lor), pentru a testa coeziunea (a noastră), pentru a spori starea de nervozitate politică în zonă. Pentru a răni societăți întregi deja fezandate prin dezinformări. Acestea deja nu mai sunt secrete”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Evaluarea „riscurilor colaterale”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat duminică, la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar, după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul.

Ionuț Moșteanu a povestit, duminică seara la Digi24, cum a decurs acțiunea piloților avionelor F-16 care au vânat drona din spațiul aerian românesc și a spus că este ușor să spui „de pe canapea de la București - «hai să tragem cu tunul de bord»”, însă lucrurile sunt mai complicate. „Ne place sau nu ne place, cred că va trebui să ne obișnuim”, cu astfel de evenimente.

Mulți au interpretat declarațiile lui Moșteanu în legătură cu ecest eveniment ca o derogare a responsabilității către cei de la manșă.

Incidentul de la finalul săptămânii trecute l-a făcut pe vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, să declare că România ar fi trebuit să transmită un mesaj de forță. El a criticat, de asemenea, modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și l-a acuzat de incoerență.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru...
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala...
Ultimele știri
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa
Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
victor negrescu
Criza dronelor: eurodeputatul Victor Negrescu îl acuză de incoerență pe ministrul Ionuț Moșteanu. „Era nevoie de un mesaj de forță”
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional”
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească în spațiul aerian românesc
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”