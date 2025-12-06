Live TV

303 posturi vacante vor fi scoase la concurs la creșele construite prin PNRR, anunță Ministerul Educației

Data publicării:
mese si scaune intr-o clasa goala de gradinita
Foto: Guliver/GettyImages

Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, relatează Agerpres.

„Faptul că, încă în condiţii de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi este un lucru care mă bucură şi care se adaugă altui demers similar din luna august - când s-au mai aprobat 422 de posturi -, confirmând viziunea mea că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare”, afirmă ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, într-un comunicat transmis sâmbătă.

Conform ministrului, „educaţia timpurie este o componentă esenţială a educaţiei, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competenţe-cheie, care vor fi formate, dezvoltate şi orientate spre specializare la celelalte niveluri educaţionale”.

„De aceea, în zona educaţiei timpurii, focalizarea mea ca ministru a fost pe creşterea gradului de includere a copiilor în sistem, unde, pe lângă construirea infrastructurii necesare (prin PNRR sau prin alte programe naţionale), vectorul principal este formarea şi dezvoltarea resursei umane”, a subliniat ministrul Educaţiei. 

