Admitere la UMF „Carol Davila” 2026. Record absolut: 6.916 de candidaţi înscrişi pentru 1.947 de locuri. Unde e cea mai mare concurenţă

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti anunţă că înregistrează în acest an un nou record al numărului de candidaţi înscrişi la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă. Pentru ocuparea celor 1.947 locuri scoase la concurs în sesiunea iulie 2026, dintre care 1.291 finanţate de la bugetul de stat şi 656 cu taxă, s-au înscris 6.916 candidaţi, cu 3.039 mai mulţi decât în sesiunea din 2025 şi cu 2.712 mai mulţi comparativ cu admiterea din 2024.

„Admiterea din 2026 stabileşte cel mai ridicat număr de candidaţi din istoria recentă a UMF „Carol Davila”, confirmând interesul în continuă creştere pentru programele sale de studii şi consolidând poziţia universităţii ca lider al învăţământului medical superior din România. În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea scoate la concurs 985 de locuri la programul de studii Medicină (725 finanţate de la buget şi 260 cu taxă), 274 de locuri la Medicină dentară (190 la buget şi 84 cu taxă), 114 locuri la Farmacie (94 la buget şi 20 cu taxă), precum şi 574 de locuri (314 la buget şi 260 cu taxă) în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală”, anunţă instituţia de învăţământ.

În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licenţă ale Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală admiterea se va face pe bază de dosare.

Repartizarea candidaţilor pe facultăţi este următoarea:

Facultatea de Medicină - 2.727 candidaţi;

Facultatea de Stomatologie - 800 candidaţi;

Facultatea de Farmacie - 107 candidaţi;

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3.282 candidaţi.

În cazul programelor de studii la care selecţia candidaţilor se face pe bază de probă scrisă, cea mai ridicată concurenţă se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidaţi concurează pentru 190 de locuri finanţate de la bugetul de stat, şi la Facultatea de Medicină, unde 2.727 de candidaţi aspiră la unul dintre cele 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naţionali şi internaţionali admişi fără concurs.

La polul opus, concurența cea mai mică e la Facultatea de Farmacie, unde pentru ocuparea celor 94 de locuri finanţate de la buget s-au înscris 107 de candidaţi.

Taxele de studii stabilite de către Senatul UMF "Carol Davila" pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2026-2027 sunt următoarele: 19.000 lei /an de studiu pentru Facultăţile de Medicină şi Stomatologie, de 10.000 lei/an de studiu pentru Facultatea de Farmacie şi de 8.000 lei/an de studiu pentru FMAM.

Concursul de admitere prin probă scrisă se va desfăşura duminică, 26 iulie, începând cu ora 09:00.

Editor : Sebastian Eduard